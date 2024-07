Comencen a eliminar el fals carril bici del passeig d’Olot que provoca discussions

Retirada lenta del fals carril bici del passeig d’Olot de Girona. L’antic punt de pas per a bicicleta per sobre de la vorera està essent eliminant mica a mica. Fa uns dies hi ha operaris retirant els punts de paviment que eren diferents i posant panots iguals que els de la resta de la vorera.

Es tracta d’un tram lineal que genera confusió i que ha generat debat i discussions entre veïns, vianants, ciclistes i patinadors sobre si aquell tram de vorera continuava essent amb preferència per a bicicletes i patinets. També hi ha hagut algun accident i algun atropellament.

Antigament, aquest paviment, en línia recta, havia format part del primer carril bici que es va habilitar a la ciutat de Girona. Connectava la zona de l’antiga rotonda de la plaça d’Europa amb el terme municipal de Salt. A l’entorn de la plaça d’Europa, passava vorejant pel lateral del giratori amb un vial independent i separat tant de l’asfalt com de la vorera. Però la resta de trajecte era pràcticament tot per la vorera.

Amb el pas del temps es va decidir anul·lar aquest carril, retirant la senyalització que informava de l’existència del carril bici però sense canviar el paviment ni tapar-lo de cap manera o advertir que estava prohibit utilitzar-lo amb aquest sentit.

Durant molts anys es va considerar que, per evitar la confusió, el més òptim era aconseguir una millor formació de mobilitat urbana i d’educació viària, més que no pas canviar el paviment per fer-lo igual que la resta de vorera o posar senyals identificadors de prohibició.

Acció sancionable

De fet, sovint s’hi poden veure passar bicicletes i patinets, no se sap si creient realment que es tracta d’un carril bici o si perquè, simplement, opten per no anar entre els cotxes. En tot cas, fer-ho pot suposar una sanció econòmica perquè es considera que és una vorera i les ordenances prohibeixen passar-hi tant en patinet com en bicicleta.

Fa un temps, amb un pla d’ocupació es va retirar un tram i es va unificar el tipus de paviment. També s’han fet accions puntuals en alguns trams, com ara davant de l’escola Fedac de Sant Narcís. Ara, tal com han informat fonts municipals, «s’està continuant aquesta tasca i s’anirà fent a poc a poc fins a treure-ho tot». S’aniran aprofitant oportunitats i actuacions que puguin comportar, de retruc, invisibilitzar aquest tros de vorera lineal.

Subscriu-te per seguir llegint