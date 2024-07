El PSC demana al govern que reformi ja el carrer de la Creu

El PSC-Girona pel Canvi vol que l’equip de govern compleixi amb la reforma del carrer de la Creu. De fet, aquest va ser el primer dels 64 «grans projectes» en l’acord entre Guanyem, Junts i ERC quan van formar govern el juny de 2023. «Executar el procés de reforma del carrer de la Creu acordat amb veïnes, veïns i comerciants», es detallava en el pacte. Tanmateix, un any més tard, els socialistes es mostren preocupats per la «manca d’acció». «Malgrat les reiterades reivindicacions de veïns i comerciants per revertir el nyap fet durant la reforma del govern Madrenas, i les promeses de Salellas durant la campanya electoral, el carrer segueix en el mateix estat», explica la regidora del PSC Bea Esporrín.

En el ple municipal de febrer de 2023, els socialistes detallen que van donar suport a una moció de Guanyem, llavors a l’oposició, on es proposava una reforma integral del carrer de la Creu. «El govern actual, liderat per aquells que pregonaven la necessitat d'aquesta reforma quan estaven a l'oposició i durant la campanya electoral, no ha fet cap pas en aquest sentit des que va assumir el càrrec», critica Esporrín.

Aquest vial de l’Eixample es va reurbanitzar el 2020 amb la finalitat de fer un carrer amb mobilitat compartida entre cotxes, bicicletes i vianants. Aquest projecte, però, no va acabar de convèncer a molts sectors. A principis de la passada tardor, l’alcalde, Lluc Sallellas, va avançar que s’estava enllestint un procés participatiu per plantejar els canvis que calguin en aquest carrer. El procés s’havia de fer durant la tardor, però encara no se’n coneix cap detall.

En tot cas, la regidora socialista té molt clar que per a ells «continua sent una gran prioritat trobar una sortida a aquest conflicte veïnal creat per l'anterior govern a causa de la seva manera unilateral de prendre decisions».

«Manca de diàleg»

A més, el PSC denuncia que l’actual tripartit, amb Guanyem que a l’oposició va «criticar durament l'anterior administració per la seva falta de diàleg amb els veïns, ara adopta la mateixa actitud, ignorant les opinions dels ciutadans afectats per diversos conflictes. Així, Esporrín lamenta que «el diàleg no és el punt fort del tripartit de Salellas, ni amb l'oposició ni amb els veïns i veïnes, que són la raó de ser de la política municipal.

A més, afegeix que «és imperatiu que el govern compleixi amb les seves promeses electorals i posi en marxa la reforma integral del carrer de la Creu per millorar la qualitat de vida dels residents».