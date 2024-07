Salt estudia que una trentena de solars es converteixin en aparcaments

El govern municipal de Salt proposa aprovar una moratòria de llicències urbanístiques durant un any a una trentena de solars buits situats a la zona urbana residencial amb l’objectiu d’estudiar la possibilitat que mentre no s’executa el desenvolupament urbanístic puguin transformar-se en aparcaments en superfície. Per fer-ho, l’executiu saltenc proposa suspendre les llicències d’aquests solars durant els pròxims dotze mesos amb la voluntat de poder fer una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i permetre altres usos en aquests espais, que en l’actual ordenació urbanística municipal no es permet.

Segons explica l'Ajuntament, ara s'està estudiant quins propietaris de les parcel·les estarien disposats al fet que el seu terreny es convertís en un aparcament i, posteriorment, s'hauria de veure quin destí se li dona segons cada cas. És a dir, quin tipus d'aparcament seria (zona verda, zona blava o aparcament normal). En total, s'han identificat 35 solars al sector urbà residencial on es podrien fer aquests aparcaments. Tanmateix, encara es desconeix quants aparcaments es podrien arribar a crear.

El tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, indica que la voluntat per suspendre llicències durant un any d’aquests solars “té en compte la infradotació d’origen que té l’eixample, en especial, el sector centre, pel que fa a zones verdes i d’equipaments i un parc d’habitatges densament poblat, però, per contra molts edificis sense places d’aparcament en la pròpia edificació”.

Els canvis que s’han anat produint en les darreres dècades per dotar de més espai per a vianants, així com la implantació de carrils bici en divesos punts del municipi ha provocat que progressivament s’hagin perdut zones d’aparcament en superfície. Tot i que el consistori ha implantat les zones verdes d’aparcament des de fa uns anys en alguns sectors del municipi per facilitar l’estacionament als veïns de cada sector on s’han implantat, ara es vol fer un pas més amb un estudi amb més profunditat que replantegi els usos d’aquests espais encara per edificar. Per això, s’han identificat un total de trenta-cinc solars al sector urbà residencial amb l’objectiu d’aprofitar aquest any de moratòria “per repensar la regulació dels usos compatibles en aquests espais i que mentre no s’edifica en aquests solars ajudaria a resoldre la necessitat temporal d’aparcament al municipi”, assenyala Barceló.

Així, han identificat un total de 35 solars al sector urbà residencial on volen, al llarg d'aquest any de moratòria, "repensar la regulació dels usos compatibles" i que, mentre no s'hi edifiqui, siguin superfícies que ajudin a resoldre la necessitat d'aparcament al municipi.

L'anàlisi que farà el consistori tindrà també en compte el desenvolupament previst del sector sud de Salt per repensar els usos previstos en el sòl urbà ja consolidat i estudiar si poden ser més adequats en el nou sector de creixement de la ciutat, que ja es desenvoluparà amb criteris actualitzats pel que fa a la mobilitat i a la sostenibilitat.

Per aquest motiu, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ressalta la importància de la moratòria per fer "una anàlisi amb profunditat" que permeti disposar d'alguns espais a la part més densament poblada del poble per generar nous aparcaments o espais lliures, "almenys mentre els seus propietaris no els desenvolupen urbanísticament i millorar així l'entorn urbà residencial amb més habitants del municipi".