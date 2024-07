Detecten una cinquantena d’infraccions a una trentena de comerços de Salt

En les darreres setmanes la Policia Local de Salt ha realitzat inspeccions a més d’una trentena de botigues i negocis del municipi que ha permès detectar una cinquantena d’infraccions per incompliment de la Llei de Consum de Catalunya. La majoria d’expedients que s’han aixecat per part de la Policia Local han estat faltes administratives i feien referència al fet que la botiga no tenia penjat a un lloc visible quin és l’horari de l’establiment, així mateix, com que no es publicitava que el local disposa de full de reclamacions o no disposar-ne. Aquestes actes seguiran ara el seu curs administratiu previst i es demana als locals i negocis que corregeixin de manera immediata aquests incompliments de la normativa vigent a Catalunya. En alguns locals s’han detectat fins a tres infraccions per no seguir allò que marca el Codi de Consum de Catalunya.

En el cas d’establiments de venda de productes també s’han detectat casos d’alguns negocis que matenien a la venda productes un cop passada la data de consum preferent prevista, així com algun local que venia productes que no podia vendre per l’activitat declarada a l’Ajuntament. Aquests controls de la Policia Local s’han realitzat durant diverses setmanes del final de la primavera i principi d’estiu i es mantindran de manera aleatòria per garantir el compliment de la normativa per part del comerç de Salt. L'Ajuntament detalla que no són infraccions greus, però que s'ha aixecat expedient i que alguns poden acabar en multa.

També campanya pel català

En paral·lel a aquestes inspeccions policials, des de l’àrea de comerç del consistori també s’han visitat nombrosos comerços informant-los de l’obligatorietat que el rètol del negoci figuri com a mínim en llengua catalana, com disposa la Llei de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Això fa referència al fet que s’expliqui a què es dedica l’establiment, en llengua catalana, sense detriment que hi puguin figurar altres idiomes.

Aquestes visites que ja s’han realitzat van en la línia d’una nova campanya que ara ha iniciat l’oficina de català a Salt del Consorci per la Nomalització Lingüística i que porta per títol “El teu negoci, en català”. La campanya consisteix a donar a conèixer alguns dels aspectes de la Llei de Normalització Lingüística i s’entrega un fulletó a cada establiment que recorda que els clients tenen dret a expressar-se en català i rebre totes les comunicació escrites en aquesta llengua, així, com que el rètol que anuncia l’activitat d’un establiment ha de ser almenys en català. Igualment, la senyalització interna de caràcter fix, les llistes de preus i de serveis han de ser almenys en català. A la campanya també se’ls recorda que des del CNPL se’ls pot donar assessorament per resoldre algun dubte o traduir textos curts del castellà al català.

Des de la regidoria de comerç, la seva responsable, Núria Heras, subratlla “la importància de fer un seguiment constant per comprovar que els comerços del municipis compleixen amb les normatives que els pertoquen, per això, s’han realitzat aquestes inspeccions per garantir també un bon servei als ciutadans de Salt”. Heras també afegeix “l’esforç que es fa des de l’àrea perquè també es compleixi amb la Llei de Normalització Lingüística i el català figuri com a mínim en el rètol on s’explica l’activitat de desenvolupa l’establiment”. Ara aquesta actuació es veu reforçada també per la campanya d’informació que s’ha engegat des de fa pocs dies per part del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Per la seva banda, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, agraeix “la tasca de control que suposen les inspeccions fetes per la Policia Local per garantir que el comerç de Salt ofereix un bon servei i aixecar acte en aquells casos que no sigui així, perquè el prioritari és el compliment de la llei, com no pot ser d’una altra manera”. En aquest sentit, Viñas també ha posat el focus cap a la tasca perquè “la llengua catalana figuri com pertoca en els comerços saltencs i, en cas, que no sigui així que coneguin les sancions que poden rebre aquests establiments i s’adaptin a la normativa.”