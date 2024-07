Detenen un lladre reincident per robar en un supermercat de Cassà

La Policia Local de Cassà de la Selva ha detingut un home per robar en un supermercat de la població.

Els fets van tenir lloc el passat 1 de juliol a la nit quan es va produir un robatori al supermercat Caprabo, de l’avinguda Antoni Gaudí de Cassà de la Selva.

Dues dotacions de la Policia Local de Cassà es van personar al lloc dels fets en rebre l'avís del robatori. En arribar van comprovar que la porta d'entrada al supermercat per la part de l’aparcament, es trobava forçada i oberta, i que no hi havia ningú a l’interior de l’establiment.

Fruit d’una investigació conjunta de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, van poder identificar al presumpte autor dels fets, el qual és reincident per furts i robatoris en el municipi.

Aquest dilluns, 15 de juliol, agents de la Policia Local de Cassà de la Selva van localitzar a aquesta persona que tenia una ordre de recerca i detenció i el van detenir com presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en establiment, i posteriorment, el van posar a disposició judicial, informa el consistori.