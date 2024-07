Girona porta a Consum el desnonament d'una veïna de 84 anys que volen fer fora de casa seva al barri de Pedret

L'Ajuntament de Girona ha presentat una denúncia a l'Agència Catalana de Consum contra el fons voltor Divarian, que vol desnonar una veïna de 84 anys que fa anys que viu al seu pis del barri de Pedret. Aquesta és la primera vegada que el consistori actua d'aquesta manera i carrega contra el fons per no oferir un lloguer social a la dona. Es tracta d'una veïna que fa anys va signar un contracte vitalici, però la propietat de l'immoble va passar al fons voltor que ara vol fer fora la dona i no li ofereix cap altra alternativa ni la possibilitat d'un lloguer social. Des del consistori asseguren que legalment han arribat fins on han pogut i deixen clar que, en cas que no s'aturi el desnonament, oferiran un altre habitatge a la veïna.

Si res no ho atura aquest dimecres a dos quarts de deu del matí una veïna de 84 anys del barri de Pedret serà desnonada de la casa on viu des de fa anys. Segons informa el Punt Avui, la dona va signar un contracte vitalici amb la propietat el 2007 per tal de pagar una renda mensual. Els problemes van venir més tard quan un fons voltor va comprar el pis i va iniciar els tràmits per fer fora la veïna, però en cap cas se li va donar cap alternativa ni se li va oferir un lloguer social.

Per això, i per primera vegada, l'Ajuntament va decidir denunciar el fons voltor a Consum amb la voluntat de "crear un precedent". La regidora de Justícia Social de l'Ajuntament de Girona, Amy Sabaly, explica que "és una situació difícil" i que són conscients que s'enfronten "a un monstre". "Nosaltres ens hi encararem", assenyala.

La regidora ha lamentat la situació que viu la veïna del barri i diu que com a administració han llançat "l'última carta" que podien i assenyala que "ara tots els escenaris estan previstos i els hem estudiat a fons".

En qualsevol casa, Sabaly deixa clar que garantiran l'habitatge a la veïna si finalment tira endavant el desnonament. En aquest sentit, hi ha la possibilitat de reubicar-la en una residència fins que es pugui trobar un pis adequat a les seves necessitats. "Potser a vegades no tenim tot el que nosaltres voldríem, però una alternativa on anar la té ara i l'hauria tingut fa tres mesos, a més de l'acompanyament que li oferim", ha reblat Sabaly.

Per aquest dimecres està convocada una concentració al matí en suport a la veïna per tal d'evitar el desnonament. De moment, ja s'ha pogut aturar en dues ocasions.