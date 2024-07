Girona també habilita l'antiga UNED durant l'estiu per les persones sense llar

L'Ajuntament de Girona ha impulsat per primera vegada el Pla de calor destinat a les persones sense llar perquè es puguin resguardar de les altes temperatures durant l'estiu. L'espai escollit per aquesta iniciativa, com durant l'hivern amb el Pla de fred, és l'edifici de l'antiga UNED, situat al Barri Vell, que té una capacitat màxima per una trentena de persones entre les nou del matí i les set de la tarda. És a dir, les hores de més calor. L'objectiu és «donar refugi climàtic a les persones sense llar», ha apuntat aquest matí la regidora d'Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, en la presentació del Pla de calor. Aquest, va començar el passat 1 de juliol i s'allargarà fins a les primeres setmanes d'octubre.

De fet, el Pla de calor pretén ser una «continuïtat» del Pla de fred que es fa durant l'hivern (entre novembre i abril) i així es cobreixen «deu mesos durant tot l'any». «És una declaració d'intensions per garantir la dignitat de les persones sense llar», ha dit Sabaly, que ha afegit que la iniciativa que es va durant aquest estiu, igual que la de l'hivern, serveix com a «prova pilot» per un futur centre de baixa exigència, del qual la regidora ha tornat a afirmar que s'hi «treballa intensament perquè sigui realitat com més aviat millor».

En aquest sentit, Sabaly ha assenyalat que el Pla de calor no era «la finalitat màxima» a la qual volia arribar l'Ajuntament, però habilitant l'antiga UNED durant l'estiu les persones sense llar tenen un «espai de descans i refugi climàtic». A l'espai habilitat, els usuaris disposen d'aire condicionat, càtering i dinamització. És a dir, «un espai d'oci», sempre acompanyats de professionals i voluntaris de diferents entitats (Sabaly ha destacat la Nou Sol).

A més, i a diferència del Pla de fred on les persones sense llar són derivades a l'antiga UNED per part de l'equip de carrer, el Pla de calor és un «servei universal». En aquest cas, és un equip «d'educadors de carrer que informen les persones sense llar» de la iniciativa. Així, l'espai també està disponible per les persones sense llar que arriben noves a la ciutat durant l'estiu (se n'han detectat algunes al parc Central). Sabaly també ha remarcat que s'està treballant amb una «aportació econòmica» per part de la Generalitat i la Diputació i, d'aquesta manera, «ampliar el servei». Aquest, s'allargarà fins a les primeres setmanes d'octubre, ja que després s'ha de deixar lliure algunes setmanes per preparar el Pla de fred, que començarà el novembre.

El centre de baixa exigència

La finalitat de l'Ajuntament de Girona és habilitat «com més aviat millor» un centre de baixa exigència a la ciutat, i que pugui complementar el servei que es dona a La Sopa, que està col·lapsat. També per fer front a l'augment de les persones sense llar que hi ha a Girona, que en l'últim recompte del mes de maig es van enfilar fins a les 111 persones, un 29% més que fa dos anys. Tanmateix, Sabaly ha deixat clar que és un projecte que «va més enllà del govern local» i que va de la mà amb la Generalitat i al Diputació.

En aquest sentit, la regidora ha confirmat diferents «trobades» amb les administracions per donar «forma i contingut» al centre de baixa exigència. «És un projecte complex i que s'ha de treballar a consciència», ha afirmat Sabaly, ja que «es necessiten molts recursos, no només econòmics o materials». En tot cas, no ha fixat terminis de quan podria estar enllestit aquest centre de baixa exigència, ni tampoc en quin espai es podria fer.