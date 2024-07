Últims detalls per la restauració de la Central del Molí de Girona, sense els usos definits

La primera fase de les obres de l’antiga Central del Molí, ubicada al carrer Santa Clara de Girona, s’està acabant d’enllestir. La previsió de l’Ajuntament de Girona era que acabessin el passat divendres, tot i que especifica que falten «algunes intervencions previstes per finalitzar aquest estiu». De fet, encara ahir hi havia col·locada la bastida a la façana d’unes reformes que van començar a finals del passat estiu.

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Aglomerats Girona SA i Construccions J.Pallàs SL s’ha encarregat de la rehabilitació de l’edifici per un cost del voltant d’un milió i mig d’euros (finançats pels fons Next Generation). Tanmateix, les obres han incrementat, lleugerament, el pressupost per diferents raons. L’últim cop que ho va fer va ser fa unes setmanes.

La retirada d’uns baixants de fibrociment, amb contingut d’amiant, que es trobaven encaixats en regates verticals de les façanes principals va fer que les obres s’encarissin uns 14.000 euros. També va provocar que patissin un petit retard, d’unes tres setmanes. Inicialment, havien d’acabar el passat 21 de juny, però aquest inconvenient les va retardar.

Tres intents

Des de 2015, l’Ajuntament intentava sense èxit adequar aquest edifici. Fa set anys, Actia Iniciativas SL va començar les obres, però l’empresa va fer fallida i les obres es van paralitzar. Posteriorment, el 2018 Comsa Service Facility Management havia de fer els treballs que s’havien d’acabar el maig de 2019, però la descoberta de restes medievals del segle XIV van obligar a replantejar els terminis i es van alentir les obres.

El febrer de 2020 l’Ajuntament va decidir resoldre el contracte amb aquesta companyia quan encara no havia finalitzat les obres de l’edifici i el cas es va portar a la comissió Jurídica Assessora i als jutjats. El consistori ha estat avalat en tots els casos.

Segona fase

En tot cas, quan s’acabin d’enllestir les intervencions d’aquest estiu, l’antiga Central del Molí no estarà adequada del tot. Encara faltarà una segona fase «que inclou l’adequació de la planta baixa», detalla l’Ajuntament, tot i que afegeix que «no hi ha una calendarització prevista pel seu inici». Tot i així, «l’edifici serà totalment funcional gràcies a una entrada independent per poder accedir a les altres tres plantes».

També s’hauran d’especificar els usos que pugui tenir l’immoble, malgrat que seran oficines municipals. S’havia dit que s’hi podrien ubicar els serveis econòmics municipals, però es va arribar a un acord amb la Generalitat perquè s’instal·lessin en un edifici del carrer Ultònia. Ara, hi ha la possibilitat que allà hi vagi l’oficina de la companyia d’aigües, CATSA, que, en principi, deixarà la seu del carrer Ciutadans. L’Ajuntament detalla que «la decisió encara no està presa», tot i que ubicar aquesta oficina a l’antiga Central del Molí «és una de les opcions i s’està acabant de valorar».

Subscriu-te per seguir llegint