Un vianant travessa el carrer Santa Eugènia sense mirar, l'envesteix un bus i acaba a l'UCI

Greu accident de trànsit a Girona. Un autobús interurbà va envestir aquest dilluns al vespre un vianant que va travessar el carrer Santa Eugènia sense mirar i fora del pas de vianants. Va quedar ferit de gravetat i es troba ingressat a l'UCI del Trueta.

El succés va produir-se cap a un quart de vuit quan el bus de la Línia 3 que uneix Salt amb Girona va impactar contra un home que acabava de travessar el carrer, segons alguns testimonis, amb semàfor en vermell i fora del pas de vianants. El xofer no va tenir temps d'esquivar-lo, hi va topar i l'home va caure a terra. Va patir un fort cop el cap i fruit de l'impacte, el vidre davanter de l'autobús va quedar esquerdat.

El succés va mobilitzar la Policia Municipal de Girona i el SEM fins aquest cèntric punt de la ciutat davant l'expectació de nombrosos veïns i persones que es trobaven a l'altura de la travessia del carril bici del carrer Santa Eugènia. Aquests de fet, van ser els primers a atendre el ferit després de l'envestida.

Els sanitaris del SEM van estar atenent una bona estona a la víctima en el punt dels fets i posteriorment, el van evacuar en estat greu a l'hospital Josep Trueta de Girona. La víctima té 43 anys i va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI) del centre sanitari. L'home hi roman en estat greu i el seu pronòstic és reservat, asseguren des del centre sanitari.

El vidre del bus esquerdat per l'impacte de l'envestida a Girona / Tapi Carreras

Investigació oberta

La Policia Municipal de Girona de la seva banda té una investigació oberta per aclarir les causes de l'accident, indiquen fonts municipals. Els agents van poder recollir declaracions dels testimonis en el punt dels fets, que van informar-los que el vianant havia creuat fora del pas de vianants. Per tot això, estan elaborant un atestat i estan acabant d'aclarir-ho tot per si hi ha cap responsabilitat per part del xofer de l'autobús.

Aquest accident de trànsit va tenir lloc un dia abans del que ha deixat diversos ferits greus a l'autopista del Maresme després d'encastar-se un bus a la boca d'un túnel que uneix Tordera amb Pineda de Mar.

