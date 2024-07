Un informe proposa equilibrar les accions als barris de Girona

Unes jornades que es van celebrar el novembre de 2022 van concloure que hi ha una diferència important entre el centre de la ciutat de Girona i la resta de barris. L'Ajuntament de Girona ha presentat aquesta tarda aquesta i altres conclusions en el Saló de Descans del Teatre Municipal, que va acollir la presentació de les propostes per millorar la vida col·lectiva i urbana de la ciutat sorgides durant d’aquestes jornades anomenades «Vides de Ciutat». Aquestes, es van diferenciar en tres blocs: accés, drets i desigualtats a la ciutat, espai públic i democràcia i ciutat.

L’informe de les jornades recull que hi ha una «diferència molt visible entre el centre i la perifèria de la ciutat, de manera que es descuida la perifèria en tots els sentits». Per exemple, neteja, urbanisme, inversions o transport. A part, també es detalla que hi ha barris de la ciutat, com Pont Major o Girona Est, que «estan aïllats», de la mateixa manera que «tampoc hi ha res que convidi les persones de fora a anar-hi».

«Vides de Ciutat» va ser un espai de reflexió i debat amb diferents agents sobre la ciutat actual, els nous reptes de la vida col·lectiva i urbana i el dret a la ciutat. Impulsat pel Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, un òrgan municipal de participació que agrupa prop de 40 entitats, l’objectiu de les jornades era posar la mirada cap al futur de manera conjunta després de la pandèmia i dels seus efectes.

«El Consell de Cohesió és un gran espai de generació d’iniciatives per a la ciutat i un fòrum de col·laboració públic-privada entre l’Ajuntament i les entitats que com a institució ens resulta imprescindible per aportar idees transformadores per continuar garantint l’equitat a Girona», ha destacat la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones de l’Ajuntament de Girona, Núria Riquelme i Zurita.

Les propostes

Un dels eixos que es va tractar va ser l’accés, els drets i les desigualtats a la ciutat. En aquest punt es va arribar a la conclusió que sense cobertura de les necessitats bàsiques no es pot parlar de dret a la ciutat. Una de les propostes que va sorgir va ser reivindicar els drets de diferents formes: visibilitzant les necessitats de les persones més excloses; exigint més recursos, en especial, envers l’habitatge, i donar a conèixer la normativa, les lleis i els drets que tenen les persones.

També es va determinar que és necessari establir serveis no segregadors, és a dir, garantir que els serveis siguin accessibles i no discriminatoris, prioritzar l’atenció presencial i revisar l’obligació de demanar cita prèvia, entre d’altres. Alhora, es va posar sobre la taula la necessitat d’abordar tots aquests temes de forma comunitària.

Un altre dels eixos que es va tractar durant les jornades va ser l’espai públic. En aquest punt es va arribar a la conclusió que s’ha d’intervenir en aquests indrets des d’una mirada més comunitària, que integri totes les perspectives d’aquell espai, i de manera intergeneracional. Concretament, es va determinar que cal treballar per aconseguir espais més amables i perquè siguin utilitzats per a tothom; detectar possibles abusos o absències en aquests punts, i identificar on realment hi ha conflictes i la percepció de seguretat que es té d’aquests espais.

En aquest sentit, una de les propostes va ser l’elaboració d’un llistat d’indicadors que permetés avaluar diferents espais públics en relació a diferents necessitats i usos. D’aquí sorgí l’eina d’indicadors de desigualtat a l’espai públic, la qual s’ha presentat avui en el mateix acte. Aquesta és doncs un primer resultat d’aquestes propostes, i es fruit d’un treball de recerca aplicada al barri de Santa Eugènia. L’eina pretén ser un instrument per analitzar de manera participativa les desigualtats a l’espai públic de la ciutat per poder revertir-les.

Finalment, dins l’eix de democràcia i ciutat de les jornades «Vides de Ciutat» es va debatre sobre els mecanismes i espais de participació. En aquest sentit, es va arribar a la conclusió que aquests han de ser més àgils; que s’ha de millorar la comunicació i incorporar les minories i la ciutadania no organitzada, i que cal més transparència, ampliar els espais físics de trobada i potenciar la cultura de la participació.

En aquest àmbit també es va tractar la relació amb els agents locals establint que cal garantir els drets polítics a tothom com el dret a vot, reconèixer els grups informals i facilitar la creació d’entitats.

Totes aquestes propostes s’han presentat avui en l’acte del Saló de Descans del Teatre. Aquest ha comptat també amb la xerrada «Observar. Escoltar. Actuar. Detonants per a l’apropiació de l’espai públic» a càrrec de la dissenyadora i creadora d’espais Cristina Masferrer.