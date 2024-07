Suspès el desnonament de la veïna de Girona de 84 anys

El desnonament previst per aquest matí de la veïna de 84 anys del Barri Vell de Girona, Teresa, s'ha suspès fins a nou avís. Una cinquantena de persones s'han concentrat fora la casa de la dona, al número 1 del carrer de Pedret, per evitar el desnonament i, fins i tot, la Policia Municipal ha hagut de tallar el carrer perquè la gent concentrada s'ha col·locat al mig de la via on passen els vehicles. Finalment, la comitiva judicial no hi ha anat, així com tampoc els Mossos d'Esquadra. Els fons voltor, Divarian, és l'actual propietari de l'immoble i ja ha intentat tres vegades desnonar la veïna, l'últim cop abans que el d'avui va ser el febrer.

Teresa ha estat en tot moment al seu pis i no se l'ha vist, però el grup de suport ha estat des de les nou del matí fora de l'immoble per evitar el desnonament. La portaveu del grup, Fàtima, ha afirmat que ells estaven allà per «garantir que Teresa dormi avui a casa», un fet que s'ha aconseguit. Tanmateix, ha lamentat que el d'avui no ha estat «un cas aïllat» i que els desnonaments van «cada cop a més», ja que estan «fent fora a la gent de casa seva malgrat tenir un contracte o tenir un salari sense poder fer front al lloguer».

Fàtima també ha criticat la poca acció de l'Ajuntament de Girona en aquest cas. «Ha estat nefast», ha dit, i és que tot i que se li ha garantit anar a una residència en cas de ser desnonada «no és el que volia». La portaveu del grup de suport ha afirmat que el consistori «no ha vetllat per la seva salut física ni mental, ni per garantir una solució realment efectiva».

En tot cas, membres de l'equip de govern, tots de Guanyem, han assistit davant la casa per donar suport. Entre ells, l'alcalde, Lluc Salellas, a més de la regidora d'Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, la regidora d'Educació, Queralt Vila, i el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot. La seva presència, però, no ha agradat massa al grup de suport a la veïna. Han criticat la seva «cara oportunista» perquè qui ha fet suport en tot moment a Teresa ha estat «la classe treballadora». «Si fos per l'ajuntament aquest desnonament s'hagués executat», han afirmat en un moment.

Això ha provocat alguns moments de tensió entre el grup de suport de Teresa, que han recriminat la poca acció de l'Ajuntament. Fins i tot, hi ha hagut recriminacions entre aquests membres del grup de suport i persones afines a Guanyem que també han anat al carrer de Pedret a donar suport. Lluc Salellas ha demanat al grup de suport parlar amb el micro que un dels membres tenia, però no l'han deixat.

«Habitatge garantit»

Amy Sabaly, apuntava aquest dimarts que Teresa «sempre ha tingut l'habitatge garantit» un cop desnonada, tot i que la veïna no es vol veure del barri on ha viscut tota la vida. «Té l'alternativa d'una residència», també explicava Sabaly. En tot cas, l'Ajuntament afirma que la dona «compleix amb els criteris perquè el gran tenidor, ofereixi un lloguer social de forma obligatòria».

És per això que per primera vegada l'Ajuntament ha denunciat al fons voltor a l'Agència Catalana de Consum, amb l'objectiu que sigui un «precedent» i pugui tenir un «resultat». De fet, Sabaly detallava que posar la denúncia era «l'última carta» que quedava al consistori després de treballar «molt a fons en els últims mesos» i havia aconseguit «suspendre alguns llançaments» de la veïna. La regidora també deia que «imprescindible» posar la denúncia perquè Divarian havia «incomplert la llei de forma flagrant i sistemàtica».