La UdG arriba a les 2.000 tesis doctorals amb un estudi sobre el moviment estudiantil feminista xilè

L’estudiant de doctorat Natalie Sofía Rojas ha presentat aquest dilluns la tesi doctoral número 2.000 de la Universitat de Girona des de la creació de l’Escola de Doctorat l’any 2010. “El Movimiento Estudiantil Feminista Chileno: Demandas y tensiones de las Feministas al Movimiento Estudiantil” és el títol de la recerca de Rojas, que s’ha centrat en estudiar la irrupció del moviment estudiantil feminista a Xile l'any 2018.

Segons detalla la UdG en un comunicat, l'octubre de 2020 es va presentar, en el marc de la celebració dels 10 anys de l’Escola de Doctorat, la tesi 1.000. Per tant, s’ha assolit el segon miler de tesis presentades en menys de quatre anys, una dada que mostra l’augment del nombre de tesis de la UdG, on es presenten, de mitjana, 120 tesis anuals.

La tesi número 2.000

La tesi, elaborada per Natalie Sofía Rojas i dirigida per Salvador Martí Puig i Guiomar Rovira Sancho, investiga la irrupció del moviment estudiantil feminista a Xile l'any 2018, analitzant els seus qüestionaments i tensions, i com aquestes dinàmiques van influir en l'agenda política i social.

La presentació de la tesis doctoral nombre 2.000 de la UdG. / UdG

Utilitzant entrevistes en profunditat i autoetnografia, la investigació es contextualitza en un període marcat per la pandèmia de la COVID-19 i el procés constitucional xilè de 2021-2022. S'exploren les experiències personals i col·lectives de les participants en les mobilitzacions feministes, destacant la continuïtat i transformació de les militàncies feministes al llarg del temps. La investigació aporta a la comprensió de la incorporació de les demandes feministes a l'agenda política institucional i el seu impacte en la cultura política xilena.

Les tesis de la UdG en dades

La creació de l’Escola de Doctorat va tenir lloc uns mesos abans de la publicació del RD 99/2011, el qual regulava les ensenyances de doctorat a Espanya i, en particular, l'organització dels estudis de doctorat a partir de les escoles de Doctorat, essent així la primera a constituir-se de tot l’Estat. Enguany, compta amb més de 900 doctorands, dels quals 206 són nous matriculats d’aquest curs. D’aquests estudis se’n destaca la paritat entre homes (47,7%) i dones (52,3%) així com un altre aspecte remarcable com és l’augment de doctorands internacionals, que, actualment, ja en són el 35%.

Les Ciències Socials són l’àmbit de recerca on més s’enfoquen els estudiants de doctorat de la UdG, dels quals un 34,5% formen part d’aquesta branca de la recerca, seguit dels doctorands matriculats en Ciències, que en configuren el 21%. Tot seguit, amb un 16,5%, se situen els doctorands en Ciències de la Salut i Tecnologia i Enginyeria i, finalment, els d’Arts i Humanitats amb un 11,5%.

L’Escola de Doctorat vertebra l’organització acadèmica i administrativa al voltant dels estudis de doctorat. Aquesta unitat vetlla per la qualitat de l’oferta acadèmica en la formació d’investigadors i investigadores i fomenta l’excel·lència de la recerca i la col·laboració amb centres de recerca externs en l’àmbit nacional i internacional.