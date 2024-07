Girona retirarà els símbols franquistes del Cementiri Vell

L’Ajuntament de Girona retirarà properament els símbols franquistes del Cementiri Vell. Coincidint amb la data del cop d’estat del 1936, que va tenir lloc el 18 de juliol, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha aprovat avui el decret que permetrà iniciar el desmantellament de les làpides i símbols que fan apologia del franquisme de l’equipament municipal. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, es preveu que els símbols franquistes del Cementiri Vell s'hagin retirat abans d'acabar aquest any.

“Amb la retirada de la simbologia franquista del cementiri vell, a pocs metres d'on 510 gironins i gironines van ser afusellats, fem un pas més cap la dignificació democràtica de les víctimes del feixisme. Aquesta actuació serveix també per deixar clar que a Girona no permetrem que l'onada reaccionària de l'extrema dreta tingui via lliure a la nostra ciutat”, ha explicat l’alcalde, Lluc Salellas i Vilar.

Per la seva banda, el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina, ha explicat que “fem un pas més per esborrar tot rastre del feixisme a Girona i recuperar la memòria democràtica de diversos espais de la ciutat, en un clar homenatge a tots els i les que van lluitar i lluiten pels valors republicans de la justícia i les llibertats”.

Les actuacions consistiran en la retirada de cinc làpides i una creu amb inscripcions d’enaltiment del règim i datades principalment de l’any 1939. Posteriorment, es preveu reemplaçar aquestes plaques commemoratives per una que recordi els assassinats a la rereguarda comesos en el context de la violència revolucionària dels primers mesos de guerra.

Pel que fa a les peces originals, es posaran a disposició del Museu d’Història de Girona per documentar-les, catalogar-les i preservar-les de la manera que es consideri oportuna. Per la seva banda, l’Arxiu Municipal de Girona verificarà la identitat de les persones que consten en les inscripcions i prepararà un recurs web que deixi constància de la repressió a la rereguarda durant la Guerra Civil.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament respon a l’acord per a la retirada de la simbologia i de la nomenclatura franquista de la via pública de la ciutat, que es va aprovar per Ple de forma unànime el 10 de juliol de 2017. També busca evitar que la simbologia franquista que encara hi ha a la ciutat s’utilitzi com a punt de trobada per a la celebració d’actes commemoratius contraris a la Memòria Democràtica.

Des de la recuperació de la democràcia, l’Ajuntament de Girona ha impulsat diverses iniciatives amb l’objectiu de recuperar la dignitat i la memòria de les víctimes de la dictadura i la repressió franquista. Algunes d’aquestes accions són la retirada de les àguiles franquistes del pont de l’Aigua o el canvi de denominacions amb motius franquistes. El passat mes de maig, el consistori també va demanar la col·laboració ciutadana per treure les plaques amb insignes de la Falange de les propietats privades incloses en el Cens de simbologia franquista del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.