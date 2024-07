La plaça Llibertat de Salt culmina una nova edició del projecte artístic i comunitari de Segona residència

El projecte artístic i comunitari ‘Segona residència’ ha arribat aquesta setmana a la plaça Llibertat de Salt per convertir l’espai públic en un joc compartit entre artistes i la mainada que espontàniament fan ús de les places durant l’estiu. La dinàmica a la plaça Llibertat s’ha dut a terme des de dilluns i fins ahir dimecres, que es va posar punt i final al programa, que abans d’arribar a Salt ha passat per les places Santa Eugènia i Empúries de Girona.

El programa és coproduït des de les entitats del Bòlit, Centre d’Art Contemporani, l’Associació Cultural La Volta, Les Bernardes. Espai de Cultura Contemporània amb la mediació prèvia a places del col·lectiu artístic La Noia del Monyo, que durant el mes de juny va dur a terme diverses jornades preliminars a la mateixa plaça Llibertat de Salt que portaven com a títol ‘Hi havia una vegada...’. L’objectiu de ‘Segona residència’ és generar unes dinàmiques en determinades places on, malgrat trobar-nos en època de vacances per molts ciutadans, segueixen plenes de vida durant els mesos d’estiu i acostar-hi propostes artístiques amb els artistes que hi proposen les activitats cap als nens i nenes que són usuaris d’aquests espais públics.

El projecte a la plaça saltenca fet aquesta setmana portava per títol ‘Fem un capgròs, personatge o bèstia’, ja que el col·lectiu artístic Emmascarades, amb les artistes Carla Trepat i Leire Rosa Oyarzabal, han treballat diversos aspectes de cultura i imatgeria popular creant una llegenda de la plaça Llibertat relacionada amb l’aigua i on El Senyor Misteriós és un dels personatges protagonistes. Unes dinàmiques que culminen amb la creació d’un gegantó que permetrà explicar la llegenda que s’ha treballat amb la mainada que hi ha participat.

El projecte a la plaça Llibertat de Salt ha comptat amb la complicitat de l’AFA i l’escola de La Farga, així com la col·laboració del projecte socioeducatiu ‘Juguem?’, el Casal dels Infants i la Biblioteca d’en Massagran.

La proposta artística d’intervenció a les places, que ja fa diversos anys que es porten a terme, pretén recuperar l’espai públic, estrènyer els llaços comunitaris i fomentar la participació activa de la mainada en la cultura i les festivitats com a eina de cohesió i, alhora, recuperar el potencial dels relats d’un territori per mitjà de noves narratives i personatges que representin la realitat social actual. En aquests dies de dinàmiques a la plaça Llibertat de Salt hi ha participat entre 15 i 25 infants, ja que la xifra varia segons el dia i al llarg de les activitats.

Precisament, fa unes setmanes el consistori va realitzar diverses dinàmiques i treball comunitari a la plaça Llibertat per generar noves sinergies entre els usuaris del mateix espai per garantir un ús cívic i participatiu i programes com els de ‘Segona residència’ reforça aquest treball als espais públics que es treballa des de diversos programes municipals.