Reobren l'espai per a gossos de la Devesa després de no trobar "cap indici" de tòxics

L'Ajuntament de Girona ha reobert l'espai d'esbarjo per a gossos de la Devesa i ha aixecat la recomanació de no portar a passejar els animals pel Camp de Mart. El consistori explica que, durant aquestes dues setmanes, no s'ha trobat "cap indici" que permeti concloure que hi ha algun element tòxic a la zona. A més, apart dels primers gossos que haurien patit intoxicacions, tampoc s'han detectat nous casos i "les nombroses inspeccions" que s'han fet en tota l'àrea no han trobat ni aus ni petits animals morts que podrien indicar "la presència d'algun element que causés els símptomes". Abans de reobrir l'espai d'esbarjo i aixecar la recomanació de no passejar-hi animals, però, el consistori sí que ha fet una sega preventiva al Camp de Mart.

L'espai d'esbarjo per a gossos de la Devesa portava dues setmanes precintat, després de detectar-se possibles casos d'animals que s'haurien intoxicat després de menjar herba a la zona del Camp de Mart. Per això, en paral·lel, el consistori va recomanar a la ciutadania que no portés a passejar les seves mascotes per aquesta zona del parc.

Ara, en una piulada a la xarxa social X, el consistori explica que durant aquests dies, les diferents anàlisis i inspeccions no han trobat "cap indici de la presència d'algun element tòxic" a la zona. A més, tampoc s'han detectat altres gossos que tinguessin "una simptomatologia similar" als primers que haurien patit intoxicacions.

"Les nombroses inspeccions fetes tampoc han detectat la presència d'aus o d'altres petits animals salvatges morts, que podrien indicar la presència d'algun element que causés els símptomes", informa l'ajuntament. Al llarg d'aquests dies, entre d'altres, s'ha analitzat l'aigua de la sèquia, els agents rurals han inspeccionat la zona, s'ha analitzat la sang d'un dels gossos que s'haurien intoxicat i també s'han fet informes per part dels veterinaris.

A més, tot i que recentment no es va fer cap tractament fitosanitari ni neteja amb productes químics tant a l'espai d'esbarjo com al Camp de Mart, com a mesura de precaució, l'Ajuntament de Girona ha fet una sega general de l'herba i també s'ha rastrejat la zona per si es detectava la presència d'algun tòxic.

Com que no s'ha trobat res, i després de deixar "un temps prudencial", el consistori ha decidit reobrir l'espai d'esbarjo per a gossos de la Devesa i aixecar la recomanació que no es portin a passejar els animals pel Camp de Mart.