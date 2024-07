Denuncien els autors d'un abocament il·legal enmig del bosc a Bescanó

La unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra ha denunciat els dos presumptes autors d'un abocament il·legal de deixalles enmig del bosc a Bescanó. A la fotografia difosa per la policia, es veu com els infractors van llançar pneumàtics, bidons i caixes. Els fets van tenir el dia 9 de juliol i els Mossos han aconseguit identificar i denunciar els autors, a banda d'instar-los a recollir la brossa i restablir l'entorn. Els han denunciat per infringir la normativa de residus i la de prevenció d'incendis forestals.