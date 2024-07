Dues urbanitzacions de Llagostera tenen talls intermitents en el servei d'aigua des de fa dies

L'Ajuntament de Llagostera ha posat les dutxes municipals a disposició dels veïns de les urbanitzacions Font Bona i Selva Brava a l'espera que l'empresa concessionària, Rec Madral, restableixi el servei d'aigua. L'alcalde Narcís Llinàs critica que és "un problema recurrent" per la manca d'inversió. "Rec Madral no ha fet les inversions que tocaven i ara no paren d'haver-hi fuites", ha dit. L'avaria actual fa tres dies que provoca talls intermitents del subministrament a les urbanitzacions i l'Ajuntament requereix a l'empresa concessionària que el restableixi amb "màxima urgència". Si dissabte no s'ha pogut solucionar, el consistori hi enviarà un camió cisterna per subministrar aigua als habitatges entre les nou i les dues del migdia.

Les urbanitzacions llagosterenques Font Bona i Selva Brava fa tres dies que conviuen amb talls intermitents del servei d'aigua a les llars. Aquest divendres, l'Ajuntament de Llagostera ha emès un comunicat en què informa de les mesures d'urgència que s'adopten per garantir que els veïns i veïnes tinguin accés a l'aigua, coincidint a més amb uns dies d'altes temperatures.

Per una banda, es posen les dutxes municipals a la seva disposició. Aquest divendres, poden fer servir les del pavelló d'esports Josep Mir fins a dos quarts de deu de la nit. I durant el cap de setmana, se'ls permetrà dutxar-se a les de la piscina municipal de la zona esportiva, durant l'horari habitual d'obertura.

A més, si dissabte encara no s'ha pogut restablir el servei amb normalitat, l'Ajuntament subministrarà aigua als veïns de nou del matí a dues del migdia a la rotonda de les bústies de Font Bona. I s'ha habilitat una font del poble perquè els veïns i veïnes puguin desplaçar-s'hi a carregar garrafes.

Manca d'inversió

En paral·lel, el consistori ha requerit a l'empresa concessionària del servei, Rec Madral, que "adopti les mesures necessàries per restablir el servei amb la màxima urgència". També, tal com informen fonts municipals, s'ha posat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Agència Catalana del Consum (ACC) al corrent de la situació "perquè puguin investigar els fets i adoptar les mesures necessàries per corregir la situació, sancionant les infraccions que hagi pogut incórrer Rec Madral derivades de la incorrecta gestió de l'aigua i del servei d'abastament".

L'alcalde Narcís Llinàs ha criticat que és "un problema recurrent" i ha lamentat la manca d'inversió per part de l'empresa concessionària del servei. "Rec Madral no ha fet les inversions que tocaven quan calia i ara no paren d'haver-hi fuites", ha dit. "De moment, no poden omplir el dipòsit perquè l'aigua es perd per un costat o per l'altre", ha afegit el batlle.

1,5 milions en canonades

L'Ajuntament de Llagostera ha fet una canonada nova des del dipòsit de Can Pinet fins a Selva Brava, des d'on connecta també amb Font Bona. Es tracta d'una inversió de prop d'1,5 milions d'euros, que ha subvencionat en gran manera l'ACA i que servirà per garantir el subministrament d'aigua a les urbanitzacions afectades. "Serà una canonada paral·lela a la de Rec Madral i que permetrà que el municipi els doni el servei d'aigua", ha detallat Llinàs.

Tanmateix, aquesta infraestructura encara no es pot fer servir perquè les obres no s'han acabat. La previsió és que els treballs finalitzin d'aquí a un mes i entri en funcionament. De totes maneres, s'està estudiant -amb l'empresa concessionària de l'aigua i amb els tècnics municipals- "si es pot fer una connexió provisional abans no s'acabin les obres, per avançar-ho".