Els veïns del Carme-Vista Alegre lamenten la «lentitud burocràtica» de l’Ajuntament de Girona

L’Associació de Veïns del barri del Carme-Vista Alegre ha penjat aquesta setmana una pancarta a la passera de la font del Rei per criticar la inacció de l’Ajuntament de Girona per reobrir-la. L’estructura, que connecta el barri amb el carrer de la Creu, a tocar de la rotonda de Països Catalans, es va clausurar el desembre de 2020 perquè la seva estructura estava malmesa. Gairebé quatre anys més tard continua tancat el pas, amb el descontentament dels veïns que ha anat incrementant. «Si l’Ajuntament passa, tu no hi passes», hi diu la pancarta, fent referència a la poca acció que entenen que s’ha fet des de l’Ajuntament.

Al pont de la Font del Rei, a uns metres de la passera, es pot veure un altre cartell més petit. En aquest es detalla que com a alternativa a la passera es va demanar el 2020 «deixar un dels dos carrils de cotxes del pont» en sentit Montilivi «com a carril bici». En aquest sentit, fonts municipals detallen que «s’està estudiant si és possible definir una alternativa circulatòria per redirigir el pas de les bicicletes a la calçada del pont de la Font del Rei». I és que en el carrer de la Creu, així com en els trams d’Emili Grahit i l’avinguda Pericot que arriben a la rotonda de Països Catalans hi ha habilitat un carril bici que no s’allarga per travessar el pont i connectar amb el carrer del Carme, on també n’hi ha un.

«La pancarta és l'expressió d'un malestar que hi ha al barri», afirma el president de l'Associació de Veïns de Carme-Vista Alegre, Pep Fortià. I és que aquest «és un tema recurrent, que es parla amb moltes de les trobades» que fan els veïns. Tanmateix, Fortià deixa clar que «no hi ha un sol culpable» que l'equip de govern actual (Guanyem, Junts i ERC) amb el fet que es trigui tant a reobrir la passera. La passera es va tancar durant l'anterior mandat (Junts i ERC) i també l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o companyies de serveis, «també han fet alentir el procés», detalla Fortià.

Per la seva banda, l'Ajuntament també exposa que «s’està acabant de redactar el projecte que permeti rehabilitar la passera». Un cop enllestit el projecte de construcció presentarà una novetat important un cop s’hagin acabat totes les actuacions. I és que l’amplada serà més gran perquè pugui ser utilitzat com a carril bici, a part d’un pas pels vianants. Així, es preveu que la nova amplada sigui, mínim, de dos metres i mig, mentre que actualment fa 1,4 metres, aproximadament.

L’ascensor, espatllat

En paral·lel a les queixes pel temps que tarda a reobrir-se la passera de la Font del Rei, l’associació de veïns també lamenta que l’ascensor que connecta el barri amb el de les Pedreres-Fora Muralla torna a estar espatllat. Des que es va estrenar el 2016 ha patit actes vandàlics i ha deixat de funcionar de forma sistemàtica. Ara, ja fa un mes que no funciona.

«Els veïns estan enfadats», comenta el president de l’Associació de Veïns de Carme-Vista Alegre, Pep Fortià, que també diu que «passen les setmanes i estem encallats amb els entrebancs i la lentitud burocràtica». A més, s’hi afegeix ara el problema de «la calor». Per baixar i pujar pel carrer Isabel la Catòlica hi ha una «vorera molt estreta i tortuosa». La població del barri ha «envellit bastant» i se’ls fa «feixuc» haver d’agafar aquest carrer, per exemple, «per anar a comprar amb el carro», conclou Fortià.

Per la seva banda, l’Ajuntament detalla que l’ascensor s’avaria per «mal ús i bretolades». També afegeix que, «atenent al caràcter vandàlic dels danys, cal fer una contractació específica per a les reparacions, que ha generat una demora que es resoldrà en breu».

