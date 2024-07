Junts prioritza el projecte del campus de Salut pel pròxim any de mandat a Girona

Junts creu que el projecte del campus de Salut ha de ser de «màxima importància» de cara al pròxim curs, que començarà el setembre, d'acord amb el pacte de govern que va fer la formació el juny de 2023 amb Guanyem i ERC per formar equip de govern a l'Ajuntament de Girona. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha explicat aquest matí que el campus de Salut és «indispensable» si es vol «mirar cap al futur» perquè amb aquest nou centre sociosanitari es millorarà «l'atenció a la qualitat de les persones», a més de ser un «per l'ecosistema econòmic, de recerca i innovació».

En aquest sentit, Geis ha deixat clar que el campus de Salut «no es toca», i ha denunciat una estratègia d’enfortiment dels hospitals de Barcelona en detriment de l’hospital gironí. «Els socialistes aposten per Barcelona, nosaltres per Girona», ha afirmat. Per això, s'ha de «garantir un hospital de nivell màxim pels gironins» perquè serà una «eina molt potent». A més, «revitalitzarà» els barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia de Ter amb «més zona verda i equipaments». Concretament, hi haurà uns 57.012,24 metres quadrats de zona verda, que es traslladaran del parc Jordi Vilamitjana, on es construiran habitatges, a un espai paral·lel a la riera Marroc, al costat del Mas Bellsolà.

Habitatge

Gemma Geis també ha posat èmfasi en l'habitatge, on en el pacte de govern hi ha l'acord de destinar, any rere any, un milió d'euros. Tanmateix, a part del que es faci des de l'Ajuntament, Geis també demana a la Generalitat que es destini una part dels més de 400 milions d'euros que va rebre del Banc Europeu d'Inversions per fer «polítiques d'habitatge a Girona».

A part, exigeix al Govern espanyol que «complexi amb la promesa» de cedir a l'Ajuntament 250 pisos de la SAREB. El 2023, el Govern es va comprometre a mobilitzar 50.000 pisos de la SAREB arreu d'Espanya i ara Junts reclama que compleixi amb el que va dir.

Altres prioritats

Per altra banda, des de Junts també volen prioritzar la seguretat a la ciutat. «És una de les demandes més importants de la ciutadania», ha assenyalat Geis, que ha marcat com a objectius pel 2025 obrir la comissaria de Santa Eugènia i ampliar la plantila de la Policia Municipal, a més de fer un Pla de seguretat i anar revisant els acords de la Junta de Seguretat que es va fer el passat 27 de juny arran dels fets que van tenir lloc al barri de Font de la Pólvora durant la revetlla de Sant Joan.

En termes de neteja, Geis ha explicat que «tenir cura dels petits detalls» i, per això, s'ha de millorar en la «poda de les males herbes». Sobre el contracte de recollida de residus ha apuntat que s'han de «continuar valorant canvis» en el sistema, escoltant les «peticions de la ciutadania».

A més, es manté ferma amb el fet que, a Girona, «el turista no és massificat», i que, en canvi, és «equilibrat i de qualitat». «Girona no és Barcelona», ha afirmat, tot i que també veu oportú «posar límits», com va ser en el cas dels habitatges d'ús turístic.