Salt amplia la zona verda d’aparcament amb unes 80 places noves

L’Ajuntament de Salt ampliarà amb una vuitantena de places més les zones verdes d’aparcament al municipi per facilitar l’estacionament als veïns de diversos sector del poble. La primera de les actuacions previstes ja s’ha realitzat aquest matí i ha consistit a pintar la zona verda d’aparcament al carrer Ramón y Cajal, des d’Àngel Guimerà fins a Països Catalans i instal·lar un nou parquímetre al sector, on es calcula que permetrà estacionar una trentena de vehicles i una zona de càrrega i descàrrega. Amb aquest canvi es vol compensar les places d’aparcament de zona verda que hi havia fins ara al voltant de l’Estació Jove i facilitar així l’estacionament dels veïns d’aquest sector que ja hi aparcaven habitualment i que tenen l’abonament corresponent per fer-ho. A més, s’estudiarà la possibilitat que els carrers Josep Irla i Cervantes també puguin convertir-se en zona verda d’aparcament un cop finalitzats els treballs del Bus Ràpid Catalunya (BRCAT) al sector.

La resta de transformació de places de zona verda d’aparcament es completaran després de la Festa Major de Salt, que se celebra entre el 24 i el 29 de juliol. Es preveu pintar 14 places noves de zona verda d’aparcament al carrer Esteve Vila, a tocar d’un altre sector afectat per les obres del BRCAT, on s’han perdut una desena de places.

Un tercer sector on es pintaran noves places de zona verda d’aparcament serà al sector de la Massana. En aquest cas es pintaran les places d’estacionament del carrer Guilleries, en el tram entre Francesc Macià i Doctor Ferran i també entre plaça Canigó i Rafael Masó. Entre aquestes dues zones es permetrà generar una setantena de places d’aparcament de zona verda i facilitar així el pàrquing als veïns del sector. A més, s’ha decidit modificar un dels sectors d’aparcament de zona verda per ampliar així la possibilitat de tot un sector. La zona 3 d’aparcaments s’ampliarà i arribarà fins al passeig Marquès de Camps, mantenint el límit per Països Catalans, per la seva vessant nord.

Fins ara el municipi de Salt tenia unes 480 places d’aparcament de zona verda i ara passarà a superar-ne les 560 entre les que s’han creat i les que s’han perdut per l’obra del BRCAT.

L’Ajuntament de Salt ofereix la possibilitat que els veïns puguin aparcar a les zones verdes d’aparcament amb abonaments anuals, trimestrals, mensuals o diaris i en l’actualitat hi ha 1675 veïns amb un abonament actiu. El 82% dels saltencs i saltenques opten per a l’abonament anual que té un cost de 30 euros, que l’empren 1382 veïns o veïnes, mentre que l’abonament diari que suposa un cost 50 cèntims al dia és l’opció escollida per a 231 veïns o veïnes de Salt. Menys utilitzat són els abonaments mensuals, que només s’han sol·licitat en 20 ocasions i tenen un cost de 10 euros al mes i el trimestral que ha estat l’opció escollida per a 36 casos, amb un cost de 15 euros al trimestre. El nombre d’abonaments de les zones verdes d’aparcament han crescut un 31% des del 2019, primer any de funcionament de les zones verdes.