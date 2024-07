Salt multa amb 2.400 euros la propietària d'un gos potencialment perillosos

L’Ajuntament de Salt va multar amb un import total de 2.405,05 euros una veïna del municipi per cometre dues infraccions de l’Ordenança de control i tinença d’animal aprovada el juny de l’any 2018. En aquest cas, la propietària passejava un gos de raça perillosa, La primera, de caràcter greu, es va imposar perquè la veïna portava l’animal deslligat i sense el morrió corresponent. L’altra infracció, de caràcter molt greu, és per portar el cos sense llicència.

De fet, la veïna hauria pogut ser multada amb una quantitat màxima de 3.500 euros. I és que les infraccions greus se sancionen amb multes que van entre 750,01 i 1.500 euros, mentre que l’import per les molt greus oscil·la entre els 1.500,01 i 3.000 euros.

L’ordenança recull també altres tipus d’infraccions per les quals els propietaris dels gossos potencialment perillosos poden ser multats. Per exemple, embrutar les zones infantils de joc, no tenir el gos al cens municipal o incomplir els veterinaris són altre dels motius pels quals hi pot haver sanció econòmica.

