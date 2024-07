Una discussió entre tres homes acaba amb un causant destrosses a la terrassa d'un bar al centre de Girona

Una discussió entre tres homes ha acabat aquesta tarda amb un d'ells causant destrosses a la terrassa d'un bar al centre de Girona.

Els fets han succeït poc després de les tres de la tarda, els tres homes s'estaven discutint a les voltes de l'avinguda Sant Francesc de Girona. Alguns d'ells han intentat entrar per la força a un supermercat, però els responsables, els ho han impedit.

A continuació han anat en sentit la plaça Catalunya, s'han aturat davant d'un bar de les voltes i han seguit discutint-se de forma més acalorada davant del local.

Una de les treballadores els ha recriminat l'actitud perquè hi havia algun client a la terrassa i per evitar problemes a la zona. Dos d'ells han fugit corrents perquè els ha amenaçat de trucar a la policia. Tot i això, el tercer individu s'ha mantingut allà i ha començat a tirar per terra i fins i tot trencar alguna taula i cadira de la terrassa. Després ha entrat al local, segons han explicat testimonis, i també volia causar-hi destrosses, però han aconseguit que desistís.

Així ha quedat la terrassa del bar després del succés. / Eva Batlle

Finalment, ha fugit de la zona, s'ha tret fins i tot la samarreta pel camí en direcció el carrer Nou, cap al barri del Mercadal.

Mentre tot això succeïa des del local ja havien trucat al 112 i una patrulla dels Mossos d'Esquadra s'ha presentat a la zona. Han deixat el vehicle i els empleats del local els han indicat com era l'home i per on havia fugit. Poca estona després, cap a les quatre de la tarda, i gràcies a la col·laboració ciutadana l'han localitzat a la plaça U d'Octubre i l'han arrestat.

Des del local han assegurat a la policia que presentaran denúncia pels danys ocasionats i pels fets.

Subscriu-te per seguir llegint