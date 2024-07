Paneque (PSC): "El govern de Lluc Salellas és com unes sabates sense sola"

El Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona ha sigut el lloc escollit per celebrar el 10è congrés de l'agrupació gironina del PSC. Un acte que ha comptat amb més d'un centenar de persones i que ha servit, entre altres coses, perquè la portaveu socialista a l'Ajuntament, Sílvia Paneque, expliqués quin és el camí marcat pels socialistes a Girona: "Estem a l’Ajuntament perquè volem governar l’Ajuntament", ha assenyalat. A més, la portaveu socialista ha criticat el govern municipal: "El govern de Lluc Salellas és com unes sabates sense sola, com tenir instagram sense internet, com visitar Alaska en banyador o el Carib amb abric", ha dit. "És com si Aznar i Anguita haguessin trobat un govern on està junts", ha afegit.

L'agrupació socialista de Girona s'ha conjurat per guanyar les eleccions municipals, amb l'objectiu que l'any 2027, Sílvia Paneque sigui l'alcaldessa de la ciutat. "Hi ha dos models a Girona, un que representa Junts i abans Convergència i Unió i un altre que és d’esquerres i tinc l’honor d’encapçalar”, ha explicat Paneque, qui considera que Lluc Salellas de la CUP “està al costat i fa possible la continuïtat del model de Junts i, abans, Convergència i Unió”.

D'altra banda, Paneque ha assegurat que l’escenari polític internacional "és un món cada vegada més salvatge, on Girona brilla amb llum pròpia". "L’Skyline, el Girona Futbol Club, el teixit econòmic. La ciutat té motors de primera, però hi falta que el govern de l’Ajuntament hi destini tots els esforços", ha denunciat. "El govern, per exemple, diu que nosaltres no hem fet bé de demanar una pantalla per a la final de l’Eurocopa. També critica que hàgim volgut utilitzar 50.000 euros per ajudar a trobar feina a la gent en lloc de perdre aquests recursos. Únicament dic que, si tingués jo la possibilitat de governar Girona, no em passaria el dia criticant l’oposició. Jo no faria això. Si fos govern, jo... Governaria", ha afirmat. "Els temps han canviat i exigeixen que els polítics facin els deures", ha sentenciat.

A més, el nou primer secretari socialista , Pere Parramon, ha afirmat en el seu discurs que “l'objectiu que ens dona cita avui és créixer, enfortir-nos, i engrandir-nos. És a dir, ampliar les nostres llistes i sumar més vots". Tant la nova comissió executiva com els consellers de federació han estat votats per unanimitat amb el 100% dels vots de tots els militants presents.

La nova executiva del PSC de Girona, estarà encapçalada per Sílvia Paneque com a presidenta, Pere Parramon com a primer secretari i Cristina López com a secretària d'organització i finances. A més, Ferran Rafa ocuparà el càrrec de secretari de política municipal, Eli Riera serà la secretària d'acció climàtica, feminisme i LGTBI, Alfons González serà el secretari de governança i formació, Michel Ángelo Cárdenas assumirà la secretaria d'acció social, Benja Anglès serà el secretari de progrés econòmic i Anna Ciobanu secretària d’estratègia programàtica i comunicativa. Completen l'executiva com a vocals: Aura Carlos, Maite Guerrero, Anna Fuentes, Andrei Nica i Lluís Castanyer.