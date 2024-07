Retiren els últims contenidors soterrats de Girona

L’Ajuntament de Girona ha iniciat els treballs per retirar els últims tres punts de contenidors soterrats que encara hi ha a la ciutat. Es tracta dels que estan ubicats a les places de la Independència, Marquès de Camps i Sant Domènec. La clausura dels contenidors soterrats és una acció prevista en el contracte de neteja i recollida de residus. A més, l’Ajuntament detalla que aquestes tres àrees «requereixen serveis específics per al seu buidatge, i també suposen un alt cost de manteniment».

L’àrea de contenidors soterrats de la plaça de la Independència es va instal·lar l’any 2009 al costat d’uns lavabos públics aprofitant unes altres reformes que es van fer en aquest espai. De fet, ja s’han clausurat els vuits recipients que hi havia, tot i que encara falta adequar l’espai. Aquests, se substitueixen per una àrea de cubells de posar i treure, que funcionen igual que la resta que hi ha repartits pel Barri Vell i el Mercadal. En aquests barris hi ha una trentena d’àrees senyalitzades amb un cartell on cada vespre es posen els cubells per la recollida dels residus, segons el calendari de recollida setmanal. També se substituiran per una àrea de cubells de posar i treure els sis contenidors soterrats que hi ha actualment a la plaça Sant Domènec, col·locats l’any 2014 i situats davant l’edifici de les Àligues de la UdG, al Barri Vell. Les feines per retirar-los començaran la pròxima setmana.

Per altra venda, els vuit contenidors soterrats de la plaça Marquès de Camps es van inaugurar l’any 2014 i estan col·locats al costat de l’estació de Girocleta. Les feines per retirar-los van començar aquest dimarts i, a diferència dels de les places Independència i Sant Domènec, se substituiran per una illa de contenidors superfície. És a dir, els convencionals que hi ha a la resta de la ciutat. Durant el procés per dur a terme les tasques de retirada, aquesta àrea de contenidors s’ha col·locat a l’alçada del número 3 de la mateixa plaça, on hi ha un punt de càrrega i descàrrega de vehicles. Un cop finalitzats els treballs, s’instal·laran al mateix lloc on hi ha els soterrats.

Ja se n’havien retirat

Els contenidors soterrats a Girona es van instal·lar amb l’objectiu de reduir l’impacte visual, ja que són d’una mida més petita que uns contenidors convencionals, per exemple, i ocupen menys espai a la via pública que altres models. A més, amb aquest tipus de contenidors es pretenia disminuir les males olors, perquè tots els residus quedaven soterrats. Igual que els contenidors convencionals, s’hi podia llançar paper, cartó, envasos, vidre i rebuig.

L’anterior equip de govern (Junts i ERC) ja va anar eliminant altres punts de contenidors soterrats de la ciutat. Per exemple, el maig de 2021, van deixar de funcionar els que hi havia al carrer Santa Clara, a tocar del pont de Pedra, i es van retirar durant la primavera de l’any següent. Aquests van ser dels primers que es van col·locar a Girona l’any 2003. També n’hi havia al carrer Joan Maragall, a l’alçada de la seu de la Generalitat o a la plaça Pompeu Fabra.

