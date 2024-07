Un estudi avisa d’un dèficit de 5.000 llits residencials per a estudiants a Girona

Un estudi de mercat de l’empresa Nodis, encarregada de gestionar diferents residències d’estudiants arreu d’Espanya, adverteix que a Girona hi ha un dèficit de 5.000 llits per als joves que venen a estudiar a la ciutat. Segons aquest estudi, a Girona hi ha al voltant d’uns 400 llits disponibles a les residències d’estudiant i col·legis majors, davant dels 6.000 estudiants que requereixen disposar d’allotjament. D’aquests, un miler són internacionals, la majoria francesos, i la resta, uns 5.000, són especialment d’altres municipis de Catalunya i les Illes Balears.

«A Girona no hi ha una gran tradició de residències», lamenta la directora de Nodis a Girona, Marina Hortelano, la nova residència que inaugurarà l’1 de setembre. A això s’hi afegeix «la dificultat dels joves per trobar pis» i és que, fins i tot, a aquesta empresa els consta que «estudiants no poden trobar pis a Girona i han d’anar a viure a algun municipi pròxim». Per altra banda, fonts de la Universitat de Girona detallen que no poden donar dades sobre el mercat de residències, perquè encara no en tenen cap de pròpia.

Tanmateix, «la UdG rep un gruix important de sol·licituds d’informació sobre les possibilitats d’allotjament a la ciutat». A més, fa un parell d’anys la universitat té un servei per trobar habitacions i que «gestiona l’oferta i demanda d’habitacions en pisos». Des de la institució confirmen que amb aquesta iniciativa s’ha «aconseguit equilibrar la relació oferta-demanda i tots els estudiants troben lloc per viure durant el curs acadèmic».

Nova residència el setembre

En tot cas, i per compensar aquest dèficit de llits de residències d’estudiants a Girona, l’1 de setembre s’inaugurarà una nova residència, gestionada per Nodis, que tindrà un total de 306. Aquests se sumen als 400 ja existents, a residències com la de Resa i Unihabit, a prop del campus de Montilivi, o la Pare Claret, situada al barri de l’Eixample. En aquest sentit, a partir del pròxim curs 2024-2025, Girona comptarà amb uns 700 llits residencials.

La residència Nodis s’ubica al número 15 de l’avinguda Josep Tarradellas, a tocar d’un Aldi. S’ha escollit aquesta zona de la ciutat perquè queda a un punt a mig camí entre els diferents campus de la Universitat de Girona, així com a prop de l’EUSES, l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola d’Hostaleria.

L’edifici tindrà 150 habitacions dobles i sis individuals, especialment reservades per persones amb mobilitat reduïda, tot i que de moment no n’hi ha hagut cap d’interessada. Hortelano confia que per aquest primer curs «s’estima un 50% de l’ocupació» tot i que confia «anar a l’alça».

La directora de la residència també detalla que «molta gent contacta via internet» i se’ls ensenya el show flat, una habitació de mostra, ja que encara s’estan fent obres a l’edifici i no s’hi pot entrar. «Ve gent de tot arreu, no només de Catalunya». Destaca, sobretot, els estudiants de les Illes Balears. També remarca que la residència és «un lloc de desenvolupament de la persona i lloc de socialització de la persona» i afegeix que «Ajuda a potenciar el talent, a diferència de pis que s’han de fer més tasques».

El preu per estar a la residència és de, com a mínim, 525 euros al mes. Nodis posa especial èmfasi en la «domòtica i la sostenibilitat» per les seves residències. En gestiona de diferents arreu d’Espanya, com en el municipi madrileny Vicálvaro, Saragossa o Sevilla, la més gran de l’Estat amb 1.100 places disponibles.

«Paciència» pels pisos

Per altra banda, sembla que aquest estiu hi ha menys moviment que altres anys amb els pisos de lloguer per a estudiants. Aquesta és la «percepció» que té el president Col·legi d’agents de la propietat immobiliària (API) de Girona, Joan Company, que afirma que «la majoria els vol mantenir» davant la «molt poca oferta».

En tot cas, confirma que «no és oferta zero» i que, per això, s’ha de «tenir paciència i anar buscant». Tot i així, «no poden escollir» a causa d’aquesta poca oferta. A diferència del que explica Nodis, Company diu que «no és massa habitual» que alguns estudiants acabin a un immoble d’un pis d’un municipi del costat de Girona, tot i que hi ha «alguns casos».

