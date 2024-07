Girona és una de les zones de l’Estat amb més detinguts per gihadisme

La província de Girona es troba entre les zones de l’Estat amb més detencions d’acusats de gihadisme. Concretament és la cinquena -comptabilitzant les ciutats autònomes- on s’han fet més detencions relacionades amb el gihadisme des de l’any 2012.

En aquests gairebé 12 anys s’han arrestat fins a 27 persones i totes han acabat acusades presumptament de realitzar pràctiques relacionades amb aquest tipus de terrorisme relacionat amb el radicalisme islàmic.

Els arrestos s’han dut a terme en un total de 18 operacions que han desenvolupat els diferents cossos policials desplegats al territori (Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional).

Un de les operacions més recents es va desenvolupar a Salt el dia 11 de juny, la va liderar la Guàrdia Civil de Girona i es va saldar amb quatre detinguts. Aquesta, però, va tenir àmbit internacional ja que va haver-hi detencions a Algesires (Cadis) i Antas (Almeria) i també als Països Baixos, Alemanya, França, Estònia, Romania i Islàndia.

Els arrestats van ser quatre homes que segons les investigacions tenien un entramat de servidors digitals a través dels quals difonien la propaganda d’Estat Islàmic en més de 30 idiomes diferents. Això els permetia arribar consignes i directrius a escala global. Els detinguts operaven a través de la ‘surface web’ i també de la ‘dark web’. A les pàgines web investigades s’instigava la gent a executar accions terroristes de forma constant. Entre els continguts que s’han trobat hi ha traduccions a diversos idiomes europeus sobre paraules que inciten a la violència i a cometre atemptats terroristes. Aquesta ha estat l’operació més gran contra el terrorisme virtual que s’ha fet a l’Estat amb la col·laboració d’Europol, l’FBI i Eurojust. Enguany a banda de la de Salt també es va fer un detingut a principis d’any a Calonge.

Figueres al capdavant

La població gironina amb més detinguts d’aquesta tipologia des del 2012 és Figueres (5) i la segona, arran de les detencions d’aquest any, és Salt, amb quatre arrestos.

Per sobre de la Girona hi ha quatre àrees d’Espanya on s’han produït més detencions per terrorisme gihadista -des del gener del 2012 i fins al dia 18 de juliol de 2024-. Una d’aquestes és la de Barcelona, on hi ha hagut 73 operacions i 124 detencions des de l’any 2012. En segon lloc hi ha Madrid, amb 49 operacions i 94 arrestats. Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla també són un punt on es fan moltes detencions. En aquests deu anys, n’acumulen 18 i 28, respectivament.

A tot Espanya des que van produir-se els atemptats de l’11M de Madrid es comptabilitzen el nombre d’operacions i detencions en el marc del terrorisme internacional gihadista.

La xifra d’arrestats en aquests 12 anys s’eleva a 608 en un total de 338 operacions. Cal dir que aquests dispositius policials sovint afecten a més d’una província però es comptabilitzen com a una sola operació policial, segons les dades públiques del Ministeri de l’Interior.

Catalunya, vulnerable

Catalunya és un lloc vulnerable i especialment des dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l’any 2017, quan es van registrar múltiples víctimes mortals arran dels atacs d’un grup integrants per residents al país.

En concret, a les comarques de Girona es va descobrir que part de la cèl·lula terrorista provenia de Ripoll. D’aquest grup, van morir-ne cinc dels 14 membres en una explosió a la casa d’Alcanar on fabricaven el material per provocar una gran massacre. A Ripoll, però, la policia va acabar detenint tres persones com a presumptes autors dels atemptats (la majoria de morts van ser per un atropellament massiu a la Rambla de Barcelona) o per estar-hi relacionats. Un cas que va marcar un abans i després en les investigacions policials dels Mossos i per la resta de cossos .

