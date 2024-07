Oposició veïnal a la construcció d'habitatges al parc Jordi Vilamitjana de Girona

Els veïns de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia de Ter s'oposen frontalment a la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana que preveu que en el parc Jordi Vilamitjana s'hi aixequi un edifici de set pisos i 347 habitatges. L'Ajuntament de Girona va aprovar aquesta modificació el passat 10 de juny amb l'objectiu de "reordenar" el sector on s'hi ha de construir el futur campus de Salut.

Tanmateix, els veïns dels dos barris, així com l'Assemblea d'Entitats en Defensa del Parc, ho consideren una manera de "compensar" la família Bellsolà per la pèrdua de terrenys on s'ha de construir el nou centre sociosanitari. En aquest sentit, l'Ajuntament va confirmar que no es perdrien metres quadrats de zona verda. El parc Jordi Vilamitjana està definit ara com a zona d'aquestes característiques, però després de la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana passarien a ser habitatges, 150 dels quals serien de protecció oficial. L'espai de zona verda aquesta zona verda «no es perd» i es reconfigurarà passant a un espai de 57.012,24 metres quadrats a l'espai paral·lel a la riera Marroc, al costat del Mas Bellsolà, va confirmar la tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Això, però, no és el que volen els veïns.