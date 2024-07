La UdG i DEXCOM creen una càtedra en intel·ligència artificial aplicada a la diabetis

La Universitat de Girona (UdG) i l'empresa DEXCOM han creat una càtedra per aplicar la intel·ligència artificial en la diabetis. L'objectiu és transformar el tractament d'aquesta patologia a través de la IA i avançar conjuntament medicina i tecnologia al mateix temps que es posa el servei a l'abast de la població. La càtedra està pensada per a pacients de diabetis del tipus 1 i 2 amb la idea que la IA pugui fer l'autogestió de la malaltia de forma senzilla i còmode. Amb un finançament d'1,2 milions d'euros, la càtedra investigarà en mètodes per anticipar episodis d'hipoglucèmia, entre d'altres. També es treballarà per millorar el monitoratge de la malaltia i detectar-la de forma primerenca.

L'empresa DEXCOM és líder en el desenvolupament de sensors de glucosa en temps real. Ara, aposten per aquesta col·laboració públicoprivada amb la UdG per aprofitar el talent universitari, el teixit de recerca i la implementació de la intel·ligència artificial en la millora de la qualitat de vida. La càtedra comptarà amb un equip de professionals de DEXCOM que participaran de forma activa en totes les activitats que es proposin des de la càtedra. Per la seva banda, la UdG aportarà el coneixement i la recerca en l'àmbit d'IA que han fet en els últims anys. Hi haurà quatre grups de recerca implicats coordinats pel director de la càtedra, Josep Vehí.

Vehí porta més de vint anys investigant en l'aplicació de fórmules tecnològiques en la diabetis i és un dels líders en el desenvolupament del pàncrees artificial. Ara, l'objectiu és aprofundir en l'aplicació de noves tecnologies en la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Per fer-ho, compten amb un pressupost d'1,2 milions d'euros per tirar endavant activitats i projectes de recerca fins al desembre del 2026.