Xoquen un tràiler i un cotxe a Sarrià, perden un extintor i una furgoneta s'hi accidenta

Un accident de trànsit múltiple a Sarrià de Ter va acabar aquest diumenge a la nit amb dos ferits, sortosament de caràcter lleu.

Els fets van succeir cap a dos quarts de dotze de la nit a l'altura del quilòmetre 57,7 de l'AP-7 en sentit Girona.

Tres vehicles van protagonitzar el sinistre viari. Un tràiler va encastar per darrere un cotxe i arran dels fets, el camió va perdre un extintor que portava. Això va causar que quedés enmig de la via ràpida i que una furgoneta que hi circulava hi acabés impactant i també s'accidentés, segons els Bombers.

A la zona s'hi van desplaçar els Mossos de Trànsit, el SEM i Bombers.

En el cotxe hi anaven tres persones i dues d'elles van resultar ferides de caràcter lleu. Una ambulància del SEM les va evacuar a l'hospital Josep Trueta de Girona, indiquen des del Servei Català de Trànsit.