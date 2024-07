Girona surt al carrer per defensar la zona verda del parc Jordi Vilamitjana

400 persones, segons la Policia Municipal de Girona, es van concentrar aquest dimarts a la tarda per defensar la zona verda del parc Jordi Vilamitjana. «El parc no es toca», va ser el lema de la concentració. I és que segons preveu la modificació Pla General modificació del Pla General d’Ordenació Urbana aprovada el 10 de juny per l’Ajuntament de Girona, el parc, ara definit com a zona verda, passarà a ser zona residencial, amb 347 habitatges, 150 dels quals seran de protecció oficial.

«La gent està molt i molt enfadada», va dir el secretari de l’Associació de veïns de Can Gibert del Pla, Josep Maria Dalmau, que, juntament amb Santa Eugènia de Ter, són els barris els quals més els afecta aquesta modificació, ja que «no hi ha més cap zona verda». Les dues associacions han creat l’Assemblea d’Entitats en Defensa del Parc i van organitzar aquesta concentració, que tenia com a objectiu principal reivindicar un «espai molt utilitzat» i que «no s’ha de perdre».

Abans de les set de la tarda ja hi havia gent concentrada al Centre Cívic de Can Ninetes, a Santa Eugènia, que va ser el punt de trobada. Des d’allà, la gent va anar desfilant l’avinguda de Santa Eugènia direcció al centre de la ciutat al ritme de la percussió dels grups Five Star Band i Som Barri. Mentrestant, la gent anava amb els xiulets i cridant un leitmotiv constant: «El parc no es toca!». També es van llançar alguns petards i la gent va portar pancartes amb diferents missatges com «volem la zona de pícnic familiar», «no a l'especulació» o «volem el parc hospitalari, però no a qualsevol preu». I és que, al cap i a la fi, els veïns no s'oposen a la construcció del nou campus de Salut, però sí a la reorganització de la zona verda, que passaria a ser a l'espai paral·lel a la riera Marroc, al costat del Mas Bellsolà.

Tampoc era d'estranyar veure gent de totes les edats, des d'infants a avis. «El parc és utilitzat per tothom», va afirmar Josep Maria Dalmau, perquè s'hi fan «festes d'aniversari, trobades familiars i, fins i tot, els centres educatius de la zona hi van a fer activitats quan fa bon temps».

Un cop finalitzada l’avinguda de Santa Eugènia, els manifestants van passar per la plaça Marquès de Camps, travessar després la Gran Via Jaume I i enfilar tot el carrer Nou fins a arribar al pont de Pedra. Un cop allà, es van dirigir a la plaça del Vi.

«Estudiar les al·legacions»

Ja a les portes de l'Ajuntament, els dos regidors de barri, Sergi Font (Santa Eugènia) i Amy Sabaly (Can Gibert) van rebre un grup de veïns per «explicar-los la proposta aprovada». Els veïns, per la seva banda, els van entregar les al·legacions a la modificació urbanística i «consensuar un calendari de negociacions». En tot cas, els veïns van lamentar que l’alcalde, Lluc Salellas, no fos a aquesta trobada.

Segons detallen fonts municipals «s’estudiaran les al·legacions» que es van entrar a l’Ajuntament. Tanmateix, el consistori creu que «és imperatiu garantir que el Trueta avanci al ritme previst» perquè «no es pot permetre que el Clínic (de Barcelona) passi per davant del Trueta en la priorització de projectes de Salut que té la Generalitat».