L’Ajuntament de Salt activa quatre noves rutes de descoberta lliure perquè tot jugant i participant els reptes es puguin conèixer les escultures del poble o els arbres monumentals que hi ha a la vila. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, Salt té gran nombre d’escultures. Per això, els serveis tècnics han arribat a configurar fins a tres rutes diferents que permet conèixer a fons aquestes peces que veuen milers de ciutadans cada dia, però que sovint en tenim poca informació. I la quarta nova ruta, que ara també s’activa, fa referència a zones naturals i arbres monumentals que té el municipi de Salt.

Aquestes rutes s’afegeixen a les tres que ja s’havien posat en marxa per descobrir i conèixer bé els equipaments de Salt i una ruta literària feta a través de retalls poètics de l’obra de Salvador Sunyer.

Les rutes estan obertes a tothom i es plantegen com un joc de preguntes i respostes. Només cal tenir un mòbil i accedir a la plana https://joc.viusalt.cat/ca/ , crear-se un usuari i triar a quin dels reptes es vol afrontar en cadascun dels casos. El mòbil permet geolocalitzar els jugadors i comprovar que es troben al lloc correcte, des d’on serà més senzill poder respondre l’enigma que ens plantegi el joc. Un cop respost correctament ja es pot anar per al següent objectiu, que el mateix joc us anirà marcant, la icona blava inicial ja es transformarà en vermella un cop realitzada i les grises seran les proves que encara ens faltaran superar. El fet d’haver de passejar per diversos punts del municipi ja sigui per trobar les escultures o els arbres d’aquestes noves rutes els reptes s’acaben compartint en una gimcana que permet gaudir a tot el grup que hi participi per resoldre els enigmes i preguntes. La dinàmica del joc contempla anar comptabilitzant el temps que es tarda a fer tot el recorregut i a cada enigma es pot anar responent la resposta que creiem la correcta. Si el grup es bloqueja també s’ha previst que es puguin demanar tres pistes i com a última opció es pot saltar l’enigma, això sí, hi haurà una penalització de 10 minuts al còmput del temps.

Les tres rutes de les escultures de Salt plantegen a cada recorregut 12 o 13 enigmes diferents i és una gran manera que conèixer la riquesa patrimonial amb escultures que el municipi té a la via pública, un fet que s’ha reforçat amb l’aliança que des de fa anys manté amb l’entitat Amics de la Unesco de Girona que promouen a través de les escoles la coneixença d’aquest patrimoni viu de la vila i posen en valor així els elements escultòrics presents a la via pública, ja que s’hi posen cartells amb codis QR que permet conèixer els detalls de l’escultura. La ruta sobre l’arbrat saltenc proposa dotze reptes i preguntes més que ens faran conèixer al detall d’alguns dels arbres del municipi o de les diverses espècies que trobem al municipi i algunes característiques concretes o curiositats.

Un total de vuit rutes

Aquestes jocs en ruta per les escultures i els arbres que ara s’incorporen al catàleg se sumaran així a les quatre ja existents. Tres rutes ja fetes feien referència als equipaments presents a Salt i una ruta literària amb 23 reptes relacionats amb l’obra de Salvador Sunyer. La plana web on es troben allotjats els jocs permet que es pugui jugar des de qualsevol dispositiu connectat a internet i no cal baixar-se cap app per jugar.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, anima “als saltencs a descobrir aquestes noves rutes que ens permeten aprendre més coses de Salt mentre passem una bona estona amb la famílies o els amics i també us convido que convideu gent de fora del municipi perquè en descobreixin la riquesa cultural que tenim a la vila amb les escultures a la via pública o amb la diversitat d’espècies d’arbres que tenim”. En aquesta mateixa línia, el tinent d’alcalde de cultura, Toni Vidal, detalla que “les noves rutes segueixen la voluntat marcada com a govern de seguir acostant la cultura als ciutadans i, en aquest cas, fent-ho d’una manera atractiva i en forma de joc perquè els saltencs i saltenques s’animin a aprendre més qüestions del municipi via les tres rutes de les escultures o la nova dels arbres, i perquè no recuperant les dels equipaments saltencs”. El regidor afegeix que “coneixent millor el municipi segur que també l’estimarem més i reforçarem l’orgull que sempre tenim com a saltencs”.