La UdG acull el Congrés Universitari d'Innovació Educativa als Ensenyaments Tècnics

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona va acollir entre dimecres i divendres de la setmana passada els 123 assistents de la XXXI edició del Congrés Universitari d'Innovació Educativa als Ensenyaments Tècnics (CUIEET'31). La trobada, organitzada per la Conferència de Directors d'Escoles d'Enginyeria de l'Àmbit Industrial, té lloc anualment en algun dels centres integrats en aquesta xarxa.

La 31a edició del Congrés CUIEET va coincidir amb la celebració del 50è aniversari de la Politècnica, que durant aquest mig segle s'ha convertit en l'espai de Girona de la gestió del coneixement en enginyeria, tecnologia i arquitectura i edificació, compartint-ho per formar i per transformar l’entorn.

En el marc del congrés es van dur a terme conferències plenàries, taules rodones i ponències entorn de tres àrees temàtiques: reflexió sobre la formació en enginyeria, transformació digital i intel·ligència artificial (IA), i experiència i innovació en metodologies docents.

Al llarg de la trobada, els participants van poder assistir a ponències referents del sector, com el Racing Director de l’escuderia Stake F1, Xavier Pujolar; la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), Núria Salán; o el director de la companyia de comunicació digital Mortensen, Josep M. Ganyet. A més, es van presentar fins a 57 comunicacions en sessions paral·leles i 14 en pòsters.

El congrés s'ha consolidat al llarg de les seves edicions com un escenari d'intercanvi d'experiències en innovació educativa a l'àmbit de les enginyeries, amb una menció particular a la branca industrial. En aquest fòrum es comparteixen, any rere any, propostes, interessos i reflexions sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge. Entre altres temes, s’hi tracta com fer servir metodologies actives, com incorporar noves tecnologies, com enfortir les relacions amb l'entorn, o com assegurar la formació en competències. A més, el congrés serveix com a punt de trobada entre professionals del sector que els permet compartir experiències.

III Olimpíades Nacionals d’Enginyeria Industrial

Paral·lelament a la celebració del Congrés, i per tercer any consecutiu, es va dur a terme a l'Escola Politècnica Superior la tercera edició de les Olimpíades Nacionals d'Enginyeria Industrial. En aquesta iniciativa, promoguda per CDEIAI en col·laboració del Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Industrials d'Espanya i el Consell General de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials d'Espanya, pretén estimular l'interès per les professions STEAM en general, i per l'enginyeria industrial en particular, i premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica.