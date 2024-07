Els veïns de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla rebutgen la modificació urbanística que va aprovar l'Ajuntament de Girona per tirar endavant el futur Campus de Salut. Critiquen que es reconverteixi part del parc Jordi Vilamitjana en una zona residencial on s'hi podran fer 347 habitatges i ho qualifiquen com una "operació especulativa". "Amb això, l'Ajuntament compensa la família Bellsolà per la pèrdua de terrenys", subratllen. Els veïns també critiquen que es vulgui traslladar la zona verda a tocar de la riera Masrocs, perquè això "en cap cas substituirà el parc actual". Per això, diuen que arribaran "fins on calgui", reclamen a l'Ajuntament que negociï amb ells i que, en comptes de proposar una permuta, indemnitzi la família Bellsolà.