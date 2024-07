Critiquen el poc manteniment de la urbanització Golf Girona de Sant Julià de Ramis

Els veïns de la urbanització Golf Girona, ubicada a Sant Julià de Ramis, es mostren preocupats davant la situació d’abandonament i deixadesa de la zona, especialment, després de la pandèmia, quan va deixar d’haver-hi activitat al camp de golf. Els veïns, que han creat l’Associació d’Amics del Golf, lamenten que la urbanització s’hagi convertit en una «autèntica selva», sigui per l’abandonament de l’antic camp de golf o per diferents parcel·les on no s’hi ha construït i on hi ha molta herba.

Per això, detallen que «s’incompleix» la llei de prevenció d’incendis i que hi ha un «alt risc» de foc a la zona. De fet, afirmen que «hi va haver dos incendis l’any passat» i, tot i que han fet «múltiples advertències» els sembla que la situació «no preocupa» als propietaris del camp de golf abandonats, així com tampoc als de les parcel·les on no s’ha edificat ni a l’Ajuntament de Sant Julià

Per la seva banda, l’alcalde del municipi, Marc Puigtió, ja fa uns anys que es va aprovar el pla contra incendis a la zona i, en aquest sentit, hi ha marcades les «franges forestals», amb una distància de 25 metres entre el bosc i les cases. Sí que el pla d’incendis «indica que ha d’estar net i que no ho ha d’estar». Aquí, l’Ajuntament es troba amb el fet que el camp de golf, així com diferents parcel·les on no s’ha construït, són «privades i no s’hi pot intervenir». «El pla marca zones privades del camp de golf que són properes a les cases i la propietat ens deixa accedir a netejar», explica Puigtió. De la mateixa manera, s’ha fet un «requeriment» als propietaris de les parcel·les perquè les netegin.

