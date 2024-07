Girona requereix retirar els vehicles abandonats del parc de les Pedreres

L’Ajuntament de Girona ha fet diferents requeriments als propietaris dels vehicles abandonats a la zona del parc de les Pedreres perquè els retiri. Aquests, estan aparcats en un espai no permès de l’espai públic o estan ben aparcats, però es nota que fa molt de temps que estan en aquell mateix punt. De fet, alguns d’aquests vehicles estan abonyegats o li falten diferents peces. També n’hi ha alguns una mica més amagats i que costa veure a simple vista.

L’Ajuntament calcula que hi ha una vuitantena de cotxes abandonats a aquesta zona, que recórrer el parc de les Pedreres, Caputxins i Girona Est en un camí que va des de la Vall de Sant Daniel fins al barri de Font de la Pólvora, passant, per exemple, pel tram del Pirulí. D’aquesta vuitantena, 24 ja han estat retirats, alguns dels quals pels mateixos propietaris.

Altres, en canvi, continuen en el mateix punt després dels requeriments de l’Ajuntament, per la qual cosa, després del temps d’espera que preveu l’ordenança, la grua els retirarà de forma progressiva. La recollida de vehicles abandonats a la via pública comporta una taxa de fins a 577 euros.

L’objectiu del procediment és netejar aquesta zona verda de la ciutat que s’ha convertit en un abocador, no només de vehicles, sinó també d’altres deixalles. Així, suposen un problema de salubritat i a la vegada un risc d’incendi. La tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, apunta que «amb aquesta actuació endrecem els barris i dignifiquem el patrimoni natural que ofereixen als gironins».

Queixes veïnals

El mes de juny les associacions de veïns dels barris de les Pedreres-Fora Muralla, Vista Alegre-Carme, Torre Gironella i Vall de Sant Daniel es van unir i van escriure un manifest per demanar millores a l’Ajuntament, entre les quals retirar els cotxes abandonats. De fet, aquesta era un dels aspectes que més molestava als veïns que van a passejar per aquesta zona. A més, apuntaven que amb el pas del temps, la quantitat de vehicles havia anat augmentant.

A part, reclamaven una zona més «digne i decent» quant a neteja de camins i boscos. I és que per aquesta zona hi ha deixalles apilonades al costat dels contenidors, amb elements grans com mobles o matalassos. També hi ha munts de residus a altres zones allunyades dels contenidors. Finalment, també demanaven mesures efectives per la previsió d’incendis i, en definitiva, fer una zona més agradable perquè, segons els veïns, aquest és un entorn molt bo per fer-hi passejades.