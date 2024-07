«El pregó més llarg de la història» obre la Festa Major de Salt

Els pregons que inicien les festes majors no se solen allargar molt. La gent de ganes de gresca més enllà sentir el protagonista o protagonistes que pugen cada any al balcó de l’Ajuntament. El aquest dimecres a la nit, a Salt, en certa manera va ser així. Tanmateix, va ser «el pregó més llarg de la història» perquè va tancar una programació de dotze hores de programació especial de Ràdio Salt, enguany, protagonistes del pregó per celebrar els seus 40 anys.

«Bon dia Salt, des de la ràdio, comença el pregó més llarg de la història», deia la veu de Josep Maria Pladeveya, protagonista a la nit també durant el pregó, per començar la programació especial de Ràdio Salt. Al llarg del dia, així, es van poder escoltar programes recuperats del passat, d’altres gravats en l’actualitat i alguns en directe.

La programació va culminar amb el pregó, i amb sis veus com a representants de totes les persones que han passat per Ràdio Salt al llarg de les quatre dècades d’història. Papi Guardiola va ser el mestre de cerimònies, donant pas a tots els altres pregoners. Primer, però, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, que durant el seu discurs va remarcar el fet que era «el pregó més llarg de la història». Viñas va destacar que «al darrere de la ràdio hi ha un poble sencer» i que s’ha fet «des del poble i per al poble».

Un repàs als orígens

Després de l’alcalde van parlar els primers directors de Ràdio Salt, Emili Gispert i Manel Mesquita, que van parlar dels inicis de la ràdio el 3 de març de 1984. «L’alcalde, Salvador Sunyer i el tinent d’alcalde, Xavier Corominas, tenien clar que una ràdio fa poble». I també van fer referència al fet que «la diversitat del poble es va reflectir ràpidament a les ones». A més, van reivindicar la «llibertat» a l’hora de fer ràdio.

El paper del tècnic de ràdio també va ser reivindicat durant el pregó amb la figura de Lites Plaza. L’actual tècnic de Catalunya Ràdio va fer dos anys a Ràdio Salt i va destacar les «ganes» i la «trempera» de fer ràdio tot i que «no tenir pressupost».

Per altra banda, la conductora del programa El Temps de Sardanes des de fa 38 anys, Mercè Planas, va apuntar que la ràdio «té una mica de tot», però «té alguna cosa especial que ho fa més càlid». Així, va remarcar que «la part més bonica de fer ràdio» és la «proximitat» i «l’amistat» que es crea amb els anys amb la resta de companys.

L’últim a parlar va ser una veu història de Ràdio Salt, Josep Maria Pladeveya, que va repassar alguns dels directes i programes més destacats de l’emissora al llarg de la història. A part, va remarcar que la ràdio s’ha fet sempre amb «poca mandra», una frase que repeteix molt en antena, però sí amb «molta imaginació», amb un «munt d’iniciatives», amb «tones d’il·lusió» o amb una «força gosadia».

Altres actes

El pregó és l'acte més solemne de la Festa Major i el que, oficialment, dona el tret de sortida. Tanmateix, ja la tarda els saltencs van sortir al carrer per presenciar diferents actes, com la cercavila a càrrec dels Amics dels Gegants. El recorregut, amb inici a la plaça 1 d'octubre acabaria gairebé a les nou de la nit a la plaça Lluís Companys, on pocs minuts després tindria lloc el pregó.

Els actes van continuar a la nit, amb els primers concerts a l'Era de Cal Cigarro, amb Julieta i Pelukass que es van encarregar de posar la música durant la passada matinada. En total, s'han programat una cinquantena d'activitats, que continuen avui i duraran fins dilluns.