El PSC de Girona presenta al·legacions a la modificació urbanística referent al campus de Salut

El PSC-Girona pel canvi ha presentat al·legacions a la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana referent al campus de Salut. Aquesta va ser aprovada en el ple municipal del passat 10 de juny, amb els socialistes que es van abstenir a la votació. Amb aquesta modificació urbanística el parc Jordi Vilamitjana, ara definit com a zona verda, passarà a ser zona residencial, amb 347 habitatges, 150 dels quals seran de protecció oficial. La zona verda, en canvi, es reordenaria i passaria a ser a l'espai paral·lel a la riera Masroc, al costat del Mas Bellsolà.

«Demanem que l'Ajuntament revisi aquesta modificació i consideri alternatives que tinguin més seguretat per a Girona», explica la regidora Bea Esporrín. Per una banda, al·leguen que amb la modificació urbanística es perdrien espais verds. «Perdre zones verdes per construir-hi pisos no és raonable» diuen els socialistes, perquè «la densitat de població a Santa Eugènia i Can Gibert del Pla és la més alta de Girona».

Per altra banda, creuen que «utilitzar espais reservats per a equipaments educatius per a usos privats agreuja la manca d'infraestructures públiques a la zona». A més, el PSC diu que el parc Jordi Vilamitjana «ha estat un dels projectes participatius més exitosos de la ciutat» i perdre'l suposaria «un missatge decebedor per a la comunitat».

També indiquen que tot aquest desenvolupament urbanístic «podria endarrerir el projecte del nou hospital Josep Trueta». Finalment, diuen que «no es coneix l'impacte econòmic complet d'aquest desenvolupament per a l'Ajuntament, i podria hipotecar altres projectes municipals futurs».

Una altra ubicació

En el ple del 10 de juny, Bea Esporrín ja va qüestionar la ubicació del nou campus de Salut. Ara, el PSC proposa que l'equipament sociosanitari es construeixi davant l'Hospital Santa Caterina, per evitar afectacions a la zona natural i inundable de la riera Masorcs i a particulars als quals es vol «compensar» amb la pèrdua per part de l'Ajuntament de Girona d'una part del Parc Jordi Vilamitjana.

«El govern té previst compensar les afectacions amb el terreny del Parc Jordi Vilamitjana de Santa Eugènia i Can Gibert i això no s'accepta per part de la majoria de gent del barri», explica Esporrín. Aquesta possibilitat tampoc no ha estat acceptada per diferents entitats i associacions de veïns de Girona. El PSC no entén per quines raons el Trueta no se situa més a l'oest on únicament hi ha descampats d'un privat. «Aquesta solució no afectaria una riera, no prendria espai verd als veïns de Girona i tindria molta més seguretat d'executar-se per agilitzar els tràmits amb la Generalitat de Catalunya. El criteri del govern de Girona preocupa molt a molta gent», lamenta Esporrín.

Per això, els socialistes es mostren preocupats pel projecte del campus de Salut. Esporrín destaca que el govern municipal està «jugant amb foc» amb el projecte presentat i ha demanat més garanties i seguretat jurídica per al nou Campus de Salut al govern de Guanyem, Junts i ERC.

«L'objectiu que tots compartim és que el nou campus de salut Josep Trueta es comenci a construir com més aviat millor. Però el govern presenta un projecte que planteja molts dubtes i sense la seguretat i el consens necessaris perquè això pugui passar amb les majors garanties possibles», ha declarat Esporrín. La regidora és conscient que a Catalunya hi ha diferents projectes de salut encallats a tot el territori i, en aquestes circumstàncies, considera d'especial importància que el govern de Girona tingui la capacitat de presentar un projecte que pugui executar-se sense dilacions.