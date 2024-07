Cassà de la Selva atrapa i denuncia un incívic que va llançar un sofà al costat d'una zona de contenidors

L'Ajuntament de Cassà de la Selva (Gironès) denunciarà un incívic que va llançar un sofà, diversos coixins i una tauleta al costat d'una zona de contenidors. Els fets van tenir lloc aquest dilluns. El sofà s'havia abandonat al costat dels containers que hi ha al carrer Germà Agustí, a la sortida del municipi en direcció cap a la carretera de Caldes. La Policia Local va revisar les càmeres de seguretat que hi ha a la zona i, gràcies a les imatges, va poder identificar tant el vehicle com l'home que va llançar el sofà. Ara, l'Ajuntament el denunciarà per incomplir l'ordenança general de residus urbans del municipi. L'incívic s'enfronta a una sanció que s'estén des dels 300,51 fins als 6.010,12 euros.

Durant aquest any, des del consistori cassanenc s'han presentat més de vint denúncies contra gent que ha fet abocaments a la via pública i fora dels contenidors de reciclatge. L'alcalde, Pau Presas, subratlla que "aquestes actituds incíviques no es poden permetre i s'han de denunciar". A més, també recorda que l'Ajuntament té un servei gratuït per recollir residus voluminosos a domicili -que tan sols s'ha de demanar per telèfon- i que la deixalleria està oberta cada dia entre dilluns i dissabte.

Des del setembre de l'any passat, l'Ajuntament de Cassà ha incrementat els serveis de neteja i manteniment dels carrers. Entre d'altres, ha reforçat aquesta àrea amb més personal i també ha incrementat les hores de servei. A finals d'aquest 2024, en concret l'1 de desembre, el municipi implantarà el sistema de recollida porta a porta.