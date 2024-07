Un grup d’immigrants arribats en pastera ha acampat al Parc Central

Fa prop de dos mesos que van arribar a la ciutat de Girona i des de llavors, un grup d’immigrants acampa al Parc Central, a tocar de l’estació de tren convencional. Hi dormen i bona part d’ells hi passen moltes hores del dia vagant per la zona, sense poder fer massa res. Són un grup que va d’entre 10 a 20 persones i que de bon matí, com ha comprovat Diari de Girona, pernocten a la zona ben abrigats amb sacs de dormir a tocar d’una àrea d’obres de l’estació i amb les poques pertinences que tenen al seu voltant.Ahir n’hi havia una desena pels volts de les vuit.

Es tracta d’uns homes d’entre 18 a 30 anys que van venir segurament a buscar-se una millor vida i van abandonar casa seva. Van arribar amb pastera a les Illes Canàries procedents de l’Àfrica -algun d’ells a través de Lampedusa- i llavors van encaminar-se des de les illes atlàntiques fins a Girona ciutat.

La seva presència va sorprendre els veïns de la zona, però ja s’ha fet habitual després de gairebé dos mesos de la seva arribada. A primera hora del matí, cap a les vuit, encara hi són tots dormint a la zona, però a mesura que passen les hores es van dispersant per la ciutat. Alguns d’ells tornen al migdia i busquen ombres per passar les hores d’estiu més dures.

L’Ajuntament de Girona assegura que des del mes de juny tenen coneixement de la presència d’aquests joves a la zona. La major part són de Mali però també n’hi ha del Senegal i Somàlia. Per poder ajudar-los, el consistori través de la Sopa, i juntament amb la Creu Roja els ha donat la cobertura de serveis bàsics com ara dutxes, menjar i màrfegues.

Alguns d’ells han apreciat aquesta ajuda que els proporciona l’ajuntament i l’entitat. La Sopa n’atén entre 18 a 20 persones amb serveis bàsics, afirmen fonts municipals. De fet, els han ofert atenció i assessorament del Centre de Dia, acompanyament i serveis bàsics com alimentació (esmorzar, dinar i sopar) i servei de dutxes. Fet que permet que els immigrants comptin almenys temporalment d’uns serveis mínims, indiquen.

El grup d’immigrants va arribar el mes de juny quan encara no hi havia el servei del Pla de Calor, però ja està en marxa. Això permet que aquests puguin desplaçar-se a l’antiga seu de la Uned. El pla té com a objectiu que les persones sense llar es puguin resguardar de les altes temperatures durant l’estiu. L’ajuntament assegura que l’equip d’intervenció al carrer es va apropar als immigrants per oferir-los el servei i continuar amb tot l’acompanyament que se’ls ha anat donat, unes visites que aniran fent periòdicament. La regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació Amy Sabaly Balde també va apropar-se aquesta setmana a parlar amb ells, detalla.

Perill: sortides d’emergències

Aquest grup d’immigrants s’ha hagut de moure del lloc inicial on es van posar i l’Adif, indiquen fonts municipals, els va retirar les pertinences de la zona de pernocta per seguretat per a ells mateixos ja que estaven situats en sortides d’emergència de l’estació.

Finalment, des del consistori asseguren que estan fent gestions perquè puguin entrar en el programa Acollida i integració de sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional de la Creu Roja. Aquest facilita allotjament i un itinerari d’inserció social. Abans però aquests joves han de passar per la Subdelegació del Govern ja que és on se’ls fan les entrevistes i els tràmits per aconseguit l’asil. La Policia Nacional va començar dimarts amb les primeres i els immigrants compten amb suport de Creu Roja i seguiment de la regidoria d’igualtat.

Subscriu-te per seguir llegint