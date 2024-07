L'alcalde de Girona reclama a l'Estat "la necessitat" que Adif millori les inversions a la ciutat

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha reclamat a l'Estat "la necessitat" que Adif millori les inversions a les infraestructures ferroviàries de la ciutat. Salellas, que precisament ha atribuït a "la manca d'inversió" la caiguda de la catenària que ha provocat l'incendi al vagó de mercaderies, ha parlat amb el subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, per fer-li arribar aquesta petició. A més, l'alcalde també li ha demanat que es revisi el protocol d'actuació d'Adif davant incidències com la d'aquesta matinada passada. "Ha costat molt poder contactar amb els responsables vinculats amb el tren, i això ha dificultat també l'actuació dels Bombers sobre terreny", ha criticat Salellas.

Després que els Bombers hagin aconseguit treure el gas liquat del vagó accidentat, s'hagi aixecat el confinament i s'hagi recuperat la circulació de trens entre Girona i Caldes -això sí, per via única- Lluc Salellas ha volgut agrair als Bombers, els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal i els voluntaris de Protecció Civil la tasca que han fet d'ençà que es va declarar l'incendi al vagó de mercaderies. "Durant les dotze hores que ha durat l'episodi, han estat a peu de carrer controlant i informant", ha destacat l'alcalde.

Millora de les inversions

Salellas, però, sí que ha volgut posar en relleu que el foc al vagó ha estat conseqüència de la caiguda de la catenària (que ha provocat una esquerda d'entre 40 i 50 centímetres al dipòsit de gas liquat). "Per tant, sembla que es deu a la manca d'inversió d'Adif amb les infraestructures ferroviàries, tant a la ciutat com a la resta del país", ha dit l'alcalde.

Per això, Salellas ha parlat aquest dijous amb el subdelegat de l'Estat a Girona, Pere Parramon, per reclamar-li que faci arribar a Adif "la necessitat de millorar les inversions a la ciutat". I en paral·lel, també ha aprofitat per dir-li que cal revisar el protocol d'actuacions que té l'administrador d'infraestructures davant incidències com la que s'ha viscut aquesta matinada.

"És cert que ha costat molt poder contactar amb els responsables vinculats al tren que circulava per la ciutat i això ha dificultat l'operació dels Bombers sobre terreny", ha dit Salellas, en referència al comboi de mercaderies que transportava gas liquat. "Aquest incident ens ha de servir perquè Adif millori tant els protocols com la inversió a la ciutat, perquè som els primers que volem una línia ferroviària de qualitat a Girona", ha conclòs l'alcalde.