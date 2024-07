Paneque (PSC): «El govern de Girona no fa avançar la ciutat»

Sílvia Paneque va manifestar ahir, a l’acte organitzat per la Plataforma Girona pel canvi, la seva preocupació per la situació que pateix la ciutat de Girona: «Tenim un govern que no governa i que no fa avançar la ciutat», va dir. La portaveu es va mostrar preocupada per la pèrdua de places a l’escola bressol La Baldufa a Germans Sabat, per l’eliminació d’una zona verda que es vol dedicar a un nou edifici administratiu a Montilivi o per la situació que han denunciat recentment els veïns de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís en relació amb el parc Jordi Vilamitjana. «Girona es mereix un govern compromès amb la ciutat que tingui la voluntat de dedicar cada hora del dia a governar bé i per a tothom», va demanar Paneque.

Paneque va fer aquestes declaracions en el marc de l’acte Girona pel Canvi en el qual la plataforma ciutadana va constituir ahir la seva nova direcció executiva, coordinada pel regidor, professor a la Universitat de Girona i doctor en història contemporània, Maxi Fuentes. La resta de membres del grup són, entre d’altres, l’escriptor Antoni Puigverd, la professora Anna Maria Garcia, l’empresari Jordi Bayé, la periodista Mònica Cabruja, l’experta en projectes socials Merche Sánchez i l’enginyer Joan Gaya. La idea és que la plataforma es reunir-se de manera periòdica amb la voluntat d’impulsar que «hi hagi un govern de canvi tan aviat com sigui possible a Girona». «Som una plataforma de gent diversa, que estima Girona i que compartim que la ciutat ha d’emprendre un nou camí que sigui el de governar i superar la situació de paràlisi que pateix la nostra ciutat fa massa temps», va manifestar Maxi Fuentes.

L’acte es va desenvolupar a la Rosaleda de la Devesa en presència de més de cent persones vinculades a la plataforma. Durant l’acte, que va servir per marcar el tancament del curs polític, hi van intervenir Sílvia Paneque i Maxi Fuentes, que van insistir en el fet que tant Girona com Catalunya necessiten governs de progrés.

La Plataforma Girona pel Canvi és un grup de persones independents que va donar suport a Sílvia Paneque en les últimes eleccions municipals, que van donar com a resultat la victòria de la seva candidatura. Girona pel canvi té un caràcter catalanista i es planteja fer actes i debats al voltant de qüestions, inquietuds, problemes i il·lusions de la societat gironina en els àmbits de l’economia, l’urbanisme, la cultura i el medi ambient. «La voluntat és recuperar veus importants per a Catalunya i Espanya. Reflexionar sobre diferents pensadors o intel·lectuals que han insistit en la idea que el nostre país és més fort quan hi ha unitat civil», va explicar Maxi Fuentes. Aquesta organització també defensa governs de caràcter progressista que siguin capaços de prendre decisions amb la voluntat de transformar i millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes.

«Sílvia Paneque havia fet un treball durant anys per conèixer l’opinió de persones progressistes i catalanistes que ja abans de les eleccions vàrem sortir públicament per donar- li tot el suport per ser alcaldessa de la nostra ciutat», va recordar Maxi Fuentes. Aquest va ser l’espai inicial fins que abans de les eleccions es va crear la Plataforma i, després d’aquest primer any i amb aquest grup impulsor, aquesta iniciativa presentarà un seguit d’activitats culturals i polítiques amb la perspectiva de construir una ciutat governada per a tothom, des d’una òptica, progressista i catalanista. «Al grup municipal del PSC-Girona pel Canvi hi ha persones del PSC i independents, tots compromesos a favor d’un canvi real per a Girona. Aquestes dues ànimes fraternals formen part del nostre projecte per Girona», va concloure Maxi Fuentes.