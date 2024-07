Premien els veïns de Sant Narcís per la solidaritat amb els refugiats ucraïnesos

Protecció Civil va reconèixer aquest dimecres a Barcelona a l’Associació de Veïns de Sant Narcís de Girona per la tasca que van fer al barri amb la gent arribada d’Ucraïna. El barri va ser el punt d’acollida de «més de 500 famílies ucraïneses» i els veïns es van «implicar moltíssim» en buscar coses de primera necessitat, va explicar la presidenta de l’associació, Carme Castel. Entre d’altres, van recollir cadires de rodes, bolquers o aliments de primera necessitat.

A banda d’això, Protecció Civil també va valorar que els veïns del barri de Sant Narcís haguessin ajudat a una trentena de refugiats ucraïnesos a arribar a la ciutat des de Cracòvia en autobús el març de 2022. També es va portar amb aquest autobús menjar, roba i medicament que els veïns van donar. Tanmateix, aquestes no són les úniques accions que s’han fet amb solidaritat amb Ucraïna. Entre d’altres, el juny de l’any passat el Centre Cívic del barri va acollir un acte en homenatge a les famílies refugiades i acollidores a Girona

En aquest cas, l’Associació de Veïns de Sant Narcís van rebre una de les medalles al mèrit que entrega cada any Protecció Civil. En aquest cas, per iniciativa de la subdelegació a Girona. A part dels veïns d’aquest barri de la ciutat també es va premiar a l’inspector cap de la Policia Nacional, José Carlos Crespo, i a Creu Roja Girona, també per l’actuació que van fer a les comarques gironines amb motiu de les crisis d’Ucraïna. De fet, Castel apunta que, tot i que anaven «desbordats, la Creu Roja també es va portar molt bé».