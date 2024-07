Salt viu intensament el dia del seu patró amb diferents actes

Salt continua de Festa Major. Durant cinc dies, des d'aquest dimecres fins al pròxim dilluns, la vila bull d’activitats Avui, no podia ser menys, perquè és el dia del seu patró: Sant Jaume. Així, el poble s'ha tornat a vestir de gala per acollir diferents actes per tots els gustos i repartides en diferents franges horàries. Especialment, però, e s'han fet durant la tarda i la nit.

L’acte més solemne s'ha celebrat al migdia, quan l’església de Sant Cugat ha acollit l’ofici de Festa Major en honor a Sant Cugat, del qual també se celebra el sant el 25 de juliol, i el concert de Festa Major a càrrec de la Coral Tribana. Per altra banda, a la tarda s'ha fet a la plaça de la Llibertat una exhibició de balls tradicionals gambians a càrrec de l’Associació de Joves Gambians i l’Associació Basang.

Com tota programació, també hi ha hagut espai pels més petits, amb l’espectacle infantil que ha fet Rock per Xics a l’Escola Veïnat. A més, s'ha fet l’espectacle teatral «Entelades» a l’antiga fàbrica Gassol.

Finalment, aquesta nit a l’Era de Cal Cigarro no hi haurà concerts fins a altes hores de la matinada, com sí que va passar ahir, després del pregó. En tot cas, es farà una exhibició de sevillanes per part de l’Associació Cultural Algarabía, mentre que l’Orquestra Selvatana, tot un clàssic de la Festa Major, serà l’encarregada del concert i el ball d'aquesta nit.