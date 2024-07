Un centenar de persones rebutgen la violència de gènere en el primer aniversari del feminicidi de la Carla a Girona

Un centenar de persones s'han concentrat aquest divendres al migdia a la plaça del Vi de Girona per recordar la Carla, un any després del seu assassinat a mans de l'exparella. La seva mare, Blanca Gutiérrez, ha denunciat que "surti tan barat matar una dona" i ha demanat que "s'endureixin les penes". Durant l'acte també s'ha recordat les tretze dones i cinc infants assassinats aquest any a Catalunya. "Des de l'administració rebutgem frontalment la violència de gènere", ha dit la regidora d'Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly. Al final de l'acte, un cor acompanyat d'un violí ha dedicat un parell de temes a la Carla i els assistents han dipositat flors sota la seva foto, que s'havia col·locat amb un cavallet davant l'Ajuntament.