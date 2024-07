Fontajau, el barri on més veïns han recollit el material necessari per fer el porta a porta

El 83% dels veïns de Girona que fan el porta a porta ja ha passat a recollir el material necessari. Es tracta d'una xifra definitiva, ja que l'Ajuntament va finalitzar la setmana passada la fase d'implementació i ara tots els barris de Girona on estava previst posar en marxa aquest sistema ja el tenen en funcionament. Fontajau és el barri on més gent ha anat a buscar el material necessari per fer el porta a porta. El 95% dels que hi viuen el té a casa, mentre que Campdorà és on menys veïns hi ha anat, només ho han fet sis de cada deu, perquè ja es feia anteriorment. A Montjuïc el 91% hi ha passat, mentre que a Mas Catofa ho han fet el 86% dels veïns. A Palau-sacosta, Montilivi i Domeny també superen el 80% de veïns que l'han anat a buscar.

Per contra, La Vall de Sant Daniel, Sant Narcís i Les Pedreres, juntament amb Campdorà són els barris on menys veïns han recollit el material pel porta a porta. A la ciutat hi ha actualment dues oficines de suport on els ciutadans s'hi poden adreçar si tenen algun dubte. Són les del barri de Fontajau i la que està al carrer del Carme. A banda, l'Ajuntament assenyala que s'estan recollint peticions dels veïns per tal d'estudiar-les de forma individual i així "oferir un servei més eficient".

El consistori assenyala que cal tenir en compte que entre el 10 i el 15% dels habitatges o bé s'estan reformant o bé estan buits. En el cas de Sant Daniel i de Campdorà, que ja seguien el sistema porta a porta, presenten un percentatge de recollida de material baix perquè "el veïnat continua utilitzant els cubells antics". Per això, l'Ajuntament de Girona recorda que és "necessari canviar-los i renovar-los per els nous". També remarca que aquests resultats no inclouen els habitatges que tenen contenidors comunitaris com a mesura excepcional.

Pel que fa als punts de recollida del material, gairebé la totalitat de veïns i veïnes ha utilitzat els espais informatius que l'Ajuntament va habilitar expressament per aquest propòsit, mentre que una petita part ho ha fet a les tres Oficines de Suport a la Gestió de Residus (OSGRE) que hi ha a la ciutat. En concret, de les 4.972 famílies que disposen del material, 4.767 van passar pels espais informatius i 205 per les OSGRE.

Més enllà de ser punts de subministrament de material, les Oficines de Suport a la Gestió de Residus actuen principalment com a locals d'atenció a la ciutadania en matèria de residus. Des que es va començar a posar en marxa el nou model de recollida selectiva fins ara, és a dir, del 22 d’abril al 13 de juliol, les OSGRE han atès un total de 1.722 consultes dels veïns, de les quals més de la meitat feien referència al porta a porta. Entre altres dubtes, els usuaris i usuàries s’hi han posat en contacte per sol·licitar i recollir els materials, notificar incidències en el servei de Girona+Neta, l’empresa externa que fa la recollida, i per presentar queixes i suggeriments del model porta a porta.

En relació als canals més utilitzats per resoldre consultes, les oficines van atendre 506 persones de forma presencial, 709 a través del telèfon i 507 per correu electrònic.