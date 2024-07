Girona defensa que el parc Jordi Vilamitjana no es perdrà i se situaran tots els elements en una altra zona

L'Ajuntament de Girona ha tornat a sortir en defensa de la modificació urbanística pel nou Campus de Salut, la qual afirma que és una oportunitat de dinamització social única per a la ciutat. En aquest sentit, el consistori recorda que el nou Trueta és un projecte de país que servirà per atendre més de 800.000 persones de les comarques gironines i que és alhora la gran oportunitat per dinamitzar econòmicament i socialment el sector sud-oest de la ciutat.

A més de remarcar la importància del projecte, el consistori també ha assenyalat el risc que possibles entrebancs urbanístics facin retardar el projecte. En aquest sentit, el govern ha posat en relleu la importància del nou Campus de Salut per a la ciutat de Girona i alhora ha advertit que el nou govern de la Generalitat de Catalunya, depenent de qui el lideri, pugui prioritzar d’altres projectes sociosanitaris per sobre del Trueta: “No ens podem permetre que amb el Trueta ens passin per davant i retardin 10 o 15 anys més el projecte hospitalari”, s’assenyala des del govern.

El passat ple de juny, l’Ajuntament va aprovar inicialment el planejament urbanístic per ubicar el nou Campus de Salut i el nou hospital Josep Trueta al sud de la ciutat. En tot cas, demà finalitza el període d’al·legacions i posteriorment el consistori les estudiarà. Les associacions de veïns dels barris implicats, Can Gibert del Pla i Santa Eugènia, s'han unit i han creat l'Assemblea d’Entitats en Defensa del Parc, a partir de la qual han presentat les al·legacions. Dimarts, a més, van fer una concentració que va reunir 400 persones i que va anar des del Centre Cívic de Can Ninetes fins a la plaça del Vi. Per altra banda, altres grups, com el PSC, també han presentat al·legacions a la modificació urbanística.

La zona verda augmenta

Així, l’Ajuntament ha tornat a explicar la proposta urbanística que planteja. En primer lloc, el consistori subratlla que la proposta duplica la superfície de l’actual parc de Jordi Vilamitjana i Pujol. Dels 22.620 m2 de parc actuals es passarà a 51.420 m2, aproximadament. La conversió a zones verdes de dos aparcaments per a camions i diversos solars buits permetria la renaturalització d’aquest sector, que inclouria també un camí saludable que enllaçaria Can Gibert del Pla amb Vilablareix.

Aquesta transformació urbanística contempla traslladar el parc de Jordi Vilamitjana i Pujol i els elements que ja hi són presents: l’skatepark, el parc infantil i l’espai d’esbarjo caní. Aquests serveis, així com d’altres elements que es consensuarien amb el veïnat, es mourien a la nova zona verda, situada al costat de la riera Marroc, que tindria un format similar al parc de les ribes del Ter de Domeny.

En l’espai que actualment ocupa el parc de Jordi Vilamitjana i Pujol s’hi situaria una zona residencial, amb un 40% d’habitatges de protecció oficial, amb comerç de proximitat i activitat econòmica. En aquest entorn està previst mantenir una part de la zona verda que es pot destinar a parc infantil i zona de pícnic.

El govern defensa com una oportunitat per a la dinamització social del barri que es generi un teixit mixt amb oferta comercial i d’activitat econòmica i amb nous habitatges per a una diversitat de col·lectius, també els associats al projecte del nou Campus de Salut. Aquest model permetrà fer front a les despeses necessàries per tirar endavant la transformació urbanística que requereix la implantació del nou Campus de Salut.

L’ordenació ve determinada per les restriccions que es deriven de la situació d’inundabilitat del sector, que no permet construir als terrenys més propers a la riera Marroc. Aquests, per tant, es dedicarien a zona verda i es renaturalitzarien. També s’està estudiant ubicar-hi un espai permanent d’educació ambiental que les escoles podrien utilitzar per fer-hi activitats.