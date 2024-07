Girona prepara un «projecte de gran reparació» de l’estructura de la plaça Catalunya

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa un «projecte de gran reparació» de l'estructura del cobriment del riu Onyar al seu pas per plaça Catalunya. Ara, ha tret a licitació la redacció d'aquest projecte per un import total de 58.8222,72 euros amb la finalitat d'avaluar les condicions i l'estat actual del formigó i armadures d'acer que componen l'estructura del cobriment de la plaça. També s'haurà d'avaluar la solució més bona per a la seva reparació, així com definir els treballs necessaris per executar els treballs i reparacions.

Segons recull un informe de l'Ajuntament del passat mes d'octubre, «aproximadament el 35% de les bigues inspeccionades presenten alguna patologia». En tot cas, durant la inspecció no es va poder «accedir a la totalitat de la part inferior del cobriment», per la qual cosa, hi podria haver algunes bigues més que tinguessin alguna patologia. De fet, el nombre de bigues danyades ha crescut en els últims dos anys, ja que en un altre informe de setembre de 2021 s'indicava que «aproximadament el 20% de les bigues inspeccionades presenten alguna patologia».

Aquest document de fa gairebé tres anys també indicava que totes aquestes anomalies detectades a les bigues «s'han de reparar a mig termini». Tanmateix, «dues d'elles s'haurien de reparar a curt termini ja que no són patologies puntuals i afecten a tot el nervi/biga i, per tant, a la integritat de l'estructura». És per això que amb aquestes deficiències trobades és «necessària la realització d'una avaluació detallada i avançada, mitjançant una inspecció principal i especial amb auscultació en un termini inferior a un any». D'aquí, el projecte de redacció que ha licitat ara l'Ajuntament.

Seguiment dels desperfectes

L'informe de fa uns mesos, però, deixa clar que «no s'aprecia evolució significativa entre les inspeccions de l'any 2021 i l'actual». De fet, des de llavors fins ara no s'han fet reparacions, que sí que podrien començar en els pròxims mesos si durant la fase de redacció del «projecte de gran reparació» de l'estructura es confirma que s'han de fer obres després de fer la inspecció corresponent.

Tot i així, el document de l'octubre de l'any passat ja exposa que s'han detectat «desperfectes generalitzats i puntualment greus», per la qual cosa tot sembla indicar que alguna rehabilitació o altre s'haurà de fer. A més, s'especifica que «no és probable un col·lapse de l'estructura en general». Si es produís i hi hagués una «fallida d'un dels nervis», però, «les tensions transmeses serien resistides pels nervis confrontants amb deformacions de caràcter lleu».

Per tot això, es conclou que amb el pas dels anys l'estructura «s'ha comportat satisfactòriament sense que s'hagin produït danys o anomalies», al mateix temps que «no presenta deformacions ni vibracions molestes». Per tota l'estructura és «apta» pel servei malgrat que s'ha de fer seguiment «constant dels desperfectes detectats» i es «recomana» que els vehicles amb un pes superior a dotze tones no passin per la plaça.

A banda de les patologies detectades a les bigues, en la inspecció de fa uns mesos també es va observar que el pont presenta elements de drenatge en el tauler. Aquest material vessa sense cap mena de canalització i això provoca «escorrentia». En aquest sentit, es recomana instal·lar gàrgoles. A més, a la superfície s'aprecien esquerdes marcades en les juntes.

Risc «molt alt» d’inundació

Per altra banda, el juny de 2022 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va realitzar una revisió dels «punts singulars estructurals». L’entitat va concloure que la plaça Catalunya té un «grau d’afecció hidràulica molt alt i una situació molt crítica en referència a la gestió del risc d’inundació». Això no és nou, ja que les últimes dades indiquen que, en general, la ciutat de Girona té alt risc d’inundació.

Cal remarcar que un dels 64 acords, concretament el tercer, del pacte de govern entre Guanyem, Junts i ERC té a veure amb la reforma de plaça Catalunya i fer-la una zona per a vianants. La voluntat del govern és tirar-ho endavant en els tres anys que falten de mandat i aquest «projecte de gran reparació» podria ser un primer pas per acabar fent aquest projecte que està a l’aire des de fa anys.

