Restableixen la circulació de trens entre Girona i Caldes per les dues vies

La circulació de trens entre Girona i Caldes de Malavella ja ha quedat totalment restablerta aquest divendres.

Cap al voltant de les nou del matí, els tècnics de l'Adif ja han donat per resolta la incidència que afectava la línia des del dimecres a la nit quan es va produir l'incendi d'un vagó que transportava matèries perilloses.

Des d'aquest divendres al matí, per tant, els trens ja circulen per les dues vies. Ho feien només per una després que el dijous a la tarda els tècnics d'Adif van obrir el trànsit per via única en aquest tram pels trens de les línies RG1 i R11.

L'incendi del vagó d'un tren que transportava matèries perilloses el dijous poc abans de la mitjanit va crear alarma a la ciutat de Girona, a la seva entrada sud. I és que a conseqüència del foc es van haver de confinar veïns, els més propers a la rotonda de Mas Gri i a més, es va tallar la circulació ferroviària entre Girona i Caldes. Fet que va provocar que els viatgers haguessin d'anar en autobusos facilitats per Renfe, però que no van quedar exempts de crítiques.

La causa encara s'està investigant per part de l'Adif i dels Mossos d'Esquadra. Tot apunta a la caiguda de la catenària sobre el vagó i que això va provocar l'esquerda i posterior incendi.

Redacció

Sortosament en el vagó només hi havia restes de gas liquat, però, tot i això, els Bombers van estar treballant des del dimecres a la nit fins ben entrat el dimecres al migdia a la zona i van mantenir els veïns confinats. Sortosament ningú va resultar ferit.

A la zona hi van treballar diverses unitats dels efectius d'emergències: Mossos, Policia Municipal de Girona, Protecció Civil i SEM.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas després dels fets viscuts a la ciutat va reclamar a l'Estat "la necessitat" que Adif millori les inversions a les infraestructures ferroviàries de la ciutat. Salellas, va atribuir a "la manca d'inversió" la caiguda de la catenària que ha provocat l'incendi al vagó de mercaderies.