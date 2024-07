Veïns i familiars de les víctimes del tiroteig de la Font de la Pólvora reclamen detencions als Mossos d'Esquadra. Han emprès una protesta des del barri fins a la comissaria de Vista Alegre a peu tallant el carrer del Carme durant la marxa.

Durant el trajecte han anat cridant "assassins" i han reclamat que es detingui el principal sospitós així com els seus còmplices.

Les imatges de la protesta dels familiars i veïns de les víctimes del crim de la Font de la Pólvora. / Eva Batlle

Cap a les dotze han arribat davant la comissaria de Vista Alegre dels Mossos d'Esquadra on s'ha muntat un fort dispositiu policial. Amb presència de diverses furgonetes amb antiavalots han blindat l'edifici policial.

Entre els manifestants que s'han aplegat davant la comissaria de Vista Alegre hi ha la filla de l'home mort a trets, el germà encara continua al Trueta. Aquesta jove, que va amb cadira de rodes i encara pateix les conseqüències de la tràgica nit de Sant Joan, també va perdre la seva tia aquella nit ja que també va ser tirotejada i després atropellada.

Com va anar el crim

Aquesta ha explicat que l'assassí i els seus còmplices "anaven tots preparats amb pistoles, metralletes, armes de guerra". També ha descrit que aquella nit "es van enganxar ell i la seva dona -de l'assassí- amb estirades de cabells per coses jo i ella i després va venir el seu marit i el seu germà i van començar a tirotejar. No era en Guillermo -el presumpte assassí- sol, van venir diverses persones armades, tot ho tenien preparat". També ha denunciat que la policia "no fa res" i lamenta que no hagi detingut a l'assassí i els seus còmplices.

Pel que fa a la dona del difunt i germana de la dona morta ha dit que els van matar "injustament" i que en cap cas es tracta d0una "revenja i no en tenim cap, no som un clan". També ha afegit que és aquella nit era el seu aniversari i que estaven fent la carn quan l'assassí "va treure la metralleta per una ganxada de cabells i es va liar tot, va maatar la meva germana, el meu marit i va deixar els meus dos fills molt malferits". Finalment ha relatat que a "l'hospital ens van tractar molt malament i la policia pitjor".

Rebuda de l'alcalde

Després s'han desplaçat fins a la plaça del Vi, on l'alcalde, Lluc Salellas, ha rebut un grup de veïns. Tot i que el desig dels manifestants era que Salellas baixés a peu de carrer, finalment han accedit a pujar al despatx d'alcaldia. Mentrestant, la resta de veïns ha quedat davant les portes de l'Ajuntament, que s'han tancat i han quedat protegides per la Policia Municipal per evitar que els altres manifestants entressin a l'edifici. No s'han produït moments de tensió i tot ha transcorregut amb normalitat.

A fora, regidors de l'equip de govern, Amy Sabaly i Sergi Font (Guanyem), s'han quedat parlant amb els veïns. També la cap de l'oposició, Sílvia Paneque (PSC).

Un mes de la tragèdia

El crim es va produir la nit de Sant Joan durant un sopar de celebració. Dues dones es van discutir i a continuació va començar un tiroteig que va posar fi a la vida d'un home de 48 anys i d'una dona de 44, que eren cunyats. També van resultar ferits una jove i un menor de 14 anys, fill de l'home que va morir a trets.

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant al presumpte autor així com les altres persones que van marxar amb ell després del doble crim. El cas es manté sota secret de sumari.

Els Mossos d'Esquadra van localitzar el fusell AK-47 utilitzat durant el doble crim del barri de la Font de la Pólvora i que el presumpte autor hauria abandonat durant la seva fugida amb altres persones després del tiroteig de la nit de Sant Joan. El van trobar al barri de Vila-roja després d'una llarga recerca des del dia dels fets.