Baixa un 6,46% la xifra de persones ateses per l’Oficina de Turisme

Les persones ateses el 2023 per part de l'Oficina de Turisme de Girona, que es troba a la rambla de la Llibertat, van disminuir un 6,46% respecte a les xifres registrades del 2022. En concret, l'any passat se'n van atendre 94.777, mentre que l'any anterior n'havien estat 101.544. En paral·lel, també baixa un 4,64% la quantitat d’enquestes que es van fer als usuaris d'aquest mateix espai, ja que el 2023 en van ser 41.461 i el 2022 43.478. La causa principal seria que els turistes utilitzen més les noves tecnologies per informar-se i ja no es dirigeixen presencialment a l'Oficina de Turisme.

De fet, la baixada encara és més contundent si es comparen les dades actuals amb les d’abans de la pandèmia. En època de covid-19, els enquestats van ser molts menys que ara: 12.258 (2020) i 28.654 (2021). Tanmateix, en els anys anteriors la xifra era més alta que l’any passat, situant-se en 60.337 enquestats el 2019 i 72.506 el 2018.

En tot cas, i tal com detalla l'informe de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, les enquestes registrades a l'Oficina de Turisme especifiquen que els visitants que arriben a la ciutat són majoritàriament espanyols. En concret, un 38,9%. Això significa que el 2023 van passar per Girona 16.147 turistes de l'Estat (el 2022 en van ser 18.896). Una mica més de la meitat d'aquests enquestats van ser de Catalunya, dels quals 4.9885 provenien de la província de Barcelona, 2.948 de Girona, 405 de Lleida i 231 de Tarragona.

Per trobar els visitants més enquestats de la resta de comunitats autònomes espanyoles, cal retrocedir fins als 1.711 turistes procedents de la Comunitat de Madrid, que puja lleugerament en nombre d’enquestats respecte al 2022. També superen les mil enquestes la Comunitat Valenciana (1.175) i el País Basc (1.023).

Visitants internacionals

Mentrestant, en l’àmbit internacional, el perfil de visitant més enquestat per l’Oficina de Turisme arriba de França. Els francesos van fer 9.646 enquestes el 2023, menys que el 2022, quan en van fer 10.584. En canvi, el turisme procedent de la Gran Bretanya va créixer quant a enquestes, 2.960 a 3.119, igual que el d’Alemanya (de 1.689 a 2.111) i el de Països Baixos (1.680 a 1.768). De fet, si no es tenen en compte les xifres dels enquestats d’arreu d’Espanya, la xifra puja, de 24.579 el 2022 a 25.414 el 2023.

Per mesos, el maig continua liderant el nombre d’enquestes registrades. Coincidint amb Temps de Flors, el 2023 se’n van fer 7.319, un 18% menys que el 2022, quan se’n van comptabilitzar gairebé 9.000. L’any passat, Setmana Santa va ser durant l’abril, mes en el qual es van registrar 4.498 enquestes. L’agost va ser el tercer mes de l’any amb més enquestes, un total de 5.486, mentre que el setembre (4.388) i l’octubre (4.183) també van superar les 4.000. Per contra, els mesos de més fred (desembre, novembre, febrer i gener) no van superar les 2.000 i el gener amb prou feines va arribar a les mil (1.042).

